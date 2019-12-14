محتجون بمحافظة عراقية يحذرون ممثليهم بالبرلمان من التصويت للسوداني و اي حزبي

ندد العشرات من المحتجين في محافظة الديوانية يوم السبت بالأنباء التي تتحدث عن ترشيح عضو حزب الدعوة السابق محمد شياع السوداني لمنصب رئيس مجلس الوزراء.

وتجمع العشرات من المتظاهرين امام مبنى مكتب مجلس النواب في المحافظة معلنين رفضهم لترشيح السوداني وأي رئيس وزراء حزبي.

وقال مراسل شفق ، ان المتظاهرين حذروا ممثلي المحافظة في البرلمان من التصويت للسوداني او اي مرشح من الاحزاب.

وخرجت تظاهرات امس في عدة محافظات عراقية ضد ما تردد عن اتفاق بين القوى السياسية على ترشيح القيادي في حزب الدعوة محمد شياع السوداني لخلافة رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي.

وأكد محتجون رفضهم ترشيح السوداني، الذي شغل عدة مناصب وزارية في الحكومات السابقة، لرئاسة الحكومة المقبلة.

وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مسيرات خرجت في ساحة التحرير وسط بغداد، والبصرة، وبابل، ومناطق أخرى ضد ترشيح السوداني.

وكان السوداني قد أعلن في تغريدة الجمعة استقالته من حزب الدعوة ومن كتلة “ائتلاف دولة القانون” التي يتزعمها رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، وأكد أنه ليس “مرشحا من قبل أي حزب”.