وصيفا والسوري حسن الجلب ثالثا الفلسطيني عبد المجيد عريقات

“منشد الشارقة” يتوج المصري محمد طارق بلقب دورته الـ 12

الشارقة، 14 ديسمبر 2019

تّوج الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، رئيس مجلس الشارقة لإلعالم، مساء أمس )الجمعة(، المنشد المصري

محمد طارق بلقب برنامج منشد الشارقة بدورته الـ12 ،الذي تنظمه قناة الشارقة التابعة لهيئة الشارقة لإلذاعة

والتلفزيون، وذلك في الحفل الختامي الذي جمع ستّة منشدين عرب، واستضاف المنشد العالمي ماهر زين

على مسرح المجاز بالشارقة.

وح ّل في المركز الثاني المنشد الفلسطيني عبد المجيد عريقات، فيما أحرز المركز الثالث المنشد السوري حسن

كّال من الفنان الجلب، بعد أن حصلوا على أعلى نسب تصويت من قبل الجمهور ولجنة التحكيم التي ض ّمت

التونسي لطفي بوشناق، والمنشد اإلماراتي أحمد بو خاطر، والمنشد المصري ونقيب المنشدين في مصر

محمود ياسين التهامي.

فيما ق ّدم كل من المتسابقين الجزائري نضال عيمن، والعراقي أركان القيسي، والمغربي إبراهيم إنهض، أجمل

ما لديهم من خامات متميزة أظهروا من خالها امتالكهم لثقافة إنشادية واسعة وقدرات صوتية القت استحسانا

وثنا ء من لجنة التحكيم والجمهور.

وشهدت األمسية الختامية حضور ك ّل من سعادة محمد حسن خلف، مدير عام هيئة الشارقة لإلذاعة والتلفزيون،

وحسن يعقوب المنصوري، أمين عام مجلس الشارقة لإلعالم، وعدد من رؤساء ومدراء الدوائر الحكومية في

الشارقة، إلى جانب مجموعة من الشخصيات الرسمية والدبلوماسية العربية الذين التقوا بالمتسابقين قبيل

انطالق الحفل.

محمد طارق: البرنامج بوابة على اإلبداع وأحد أهم المحطات في مسيرة المبدع

وعقب فوزه باللقب أكد المنشد المصري محمد طارق أن البرنامج بوابة تفتح على اإلبداعات والمدارس العربية

واصفا فوزه بالحلم الذي تحقق. اإل نشادية وأحد أهم المحطات في مسيرة المبدع،

وقال: “ال يمكنني وصف شعوري وأنا أتّوج على أرض الشارقة بلقب هو األغلى على قلبي، فمنذ اللحظة

األولى التي تواجدت فيها بهذا البرنامج سعيت بكل طاقتي ألن أترك بصمتي، وأحقق حلمي بالتواجد أمام لجنة

تحكيم كبيرة وجمهور ساندني منذ البداية، وال يسعني إال أن أشكر هيئة الشارقة لإلذاعة والتلفزيون على هذه

الفرصة المهمة التي فتحتها أمام المواهب العربية ليلت قوا ويبدعوا، وأبارك لزمالئي جميعهم دون استثناء

وأتمنى لهم مستقبال رائعا “.

ونال المنشد المصري محمد طارق جائزة مالية بقيمة 150 ألف درهم، فيما حصل الفلسطيني عبد المجيد

عريقات على مبلغ 100 ألف درهم، والمنشد السوري حسن الجلب على مبلغ 50 ألف درهم.

جمال وعذوبة غلّفت مساء الشارقة

وكعادته جمع منشد الشارقة الوطن العربي على أرض اإلمارة، فازدانت المدرجات التي اكتظت بأكثر من

3500 شخص، بأعالم الدول العربية وصور لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو

المجلس األعلى، حاكم الشارقة، وصور المتسابقين الستة، ولم تكت ف هيئة الشارقة لإلذاعة والتلفزيون بذلك،

ح ّي ومباشر من مدن وعواصم عربية تفاعل الجماهير المؤازرة للمنشدين، في مشهد ب ّث بل واكبت عبر

عربيا. يعكس مكانة البرنامج وحضوره الواسع

وتوهّجت سماء اإلمارة عقب تكريم الفائزين بعرض لأللعاب النارية احتفا ال بفوز المنشدين وختام الدورة

الثانية عشرة للبرنامج.

إبداعات ومواهب عربية

ّي

وكانت البداية مع المنشد الفلسطيني عبد المجيد عريقات، الذي تو ّشح بالكوفية الفلسطينية، وبصوت ذهب

صدح من خالله بأنشودة “للا للا”، التي قّدمها بجمال وإتقان، أعقبه المنشد الجزائري نضال عيمن، الذي أنشد

“يا قلب زرت” بإحساس كبير مشحون بالش جن الذي عبّر من خالله عن ثقافة واسعة مستلهمة من المدرسة

اإلنشادية العربية واأل ندلسية، تاله المنشد السوري حسن الجلب صاحب الصوت الجميل والحضور المتميز

الذي أبدع في تأدية أنشودة “يا خير خلق للا”.

ّي”، التي ترجمها بخامة صوته

وبصوته الجميل ق ّدم المشارك المصري محمد طارق أنشودة “موالي صل

العذبة إلى توليفة متقنة من المشاعر واألحاسيس التي نقلها إلى قلوب الجمهور، وتوالت اإل بداعات مع المنشد

المغربي إبراهيم إنهض الذي أبدع في أنشودة “للا للا يا موالنا”، الذي تألق فيها بحضوره الواثق وصوته

العذب، فيما كان الختام مع ابن الرافدين المنشد العراقي أركان القيسي، الذي أرسل بصوته العذب تحية لبالده

من خالل أنشودة “جنة يا وطننا “.

ماهر زين يطرب اإلحساس

وبإطاللة متميزة، ينتظرها جمهور اإلنشاد، استضافت األمسية الفنان العالمي ماهر زين، الذي ارتأى أن يدخل

مسرح المجاز هذه المّرة على طريقته الخاصة، حيث بدأ الحفل بأنشودة “موالي صلي” من مدرجات الجمهور

الذي حيّاه في مشهد و ّدي يعكس القاعدة الجماهيرية العريضة للمنشد، ليصعد بعدها خشبة المسرح ويقدم رفقة

فرقته الموسيقية أجمل أناشيده التي حظيت بشهرة وانتشار واسعين عربيا وعالميا .

وق ّدم زين باقة متنوعة من األناشيد الجديدة والقديمة منها “تدرون” التي أبدع في تأديتها باللهجة الخليجية

وتفاعل معها الجمهور بشكل كبير، كما قدم مجموعة من األناشيد منها “لوالك” التي قدمها بأسلوب مميز،

وأنشودة “الصبح بدا” التي تميّز فيها بأسلوبه وصوته العذب.

وفي ختام الحفل كّرم الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، رئيس مجلس الشارقة لإلعالم الشركاء والرعاة الداعمين

للبرنامج، وهم هيئة مطار الشارقة الدولي، وهيئة اإل نماء التجاري والسياحي بالشارقة، وشركة فاست

للمقاوالت، وجمعية الشارقة التعاونية، ومنتجع شيراتون الشارقة.

وقال نجم الدين هاشم، المنتج المنفذ للبرنامج: “في ك ّل عام نجتمع على عرس إنشاد ّي عربي في قلب الشارقة،

مشهد استثنائي لف ّن نبيل ارتأينا ألن يكون حاضرا في ذاكرة وأذهان األجيال، وها نحن اليوم في الموسم الجديد

ّق في سماء اإلن شاد العربي، حيث نبارك للمش ارك المصري محمد

من البرنامج نحتفي جميعا بنجم جديد سيحل

طارق هذا اإلنجاز، ونؤكد أن البرنامج ومنذ انطالقته حرص على ترجمة رسالة الهيئة في تقديم ك ّل ما هو

هادف ونوعي ومتميز للمشاهدين”.

وتابع المنتج المنفذ للبرنامج: ” التقينا بمواهب مبدعة هذا الموسم عكست ثقافتها وحضارتها في هذا الف ّن، ك ّل

مشارك ق ّدم ك ّل ما لديه وأثرى خبراتنا وتجاربنا قبل أن يقدم لزمالئه الفائدة والمعرفة، هذا هو منشد الشارقة،

سيل من المعارف، وإبداعات عربية تلتقي على أرض اإلمارة، ونأمل في أن نكون قد حققنا لجمهور هذا الف ّن

النبيل مطمحه وغايته، ونتطلع ألن يحمل الموسم المقبل ك ّل ما هو جميل وإبداعي”.

وهذه المّرة الثانية التي يتّوج بها مشارك مصري باللقب، بعد أن نال المنشد محمود هالل لقب الدورة التاسعة

من منشد الشارقة عام 2016 ،لتحضر مصر من جديد عبر المنشد محمد طارق وتتربّع على عرش البرنامج.

-انتهى-

مرفق الصور:

1 .المنشدون الستة يحملون أعالم بلدانهم لحظة اإلعالن عن النتائج.

2 .الفائز بالمركز األول محمد طارق من مصر.

3 .الفائز بالمركز الثاني عبد المجيد عريقات من فلسطين.

4 .الفائز بالمركز الثالث حسن الجلب من سوريا.

5 .مسرح المجاز يحتشد بجماهير “منشد الشارقة”.

6 .األلعاب النارية تضيئ سماء الشارقة احتفا ء بالفائزين.

7 .المنشد عبد المجيد عريقات من فلسطين خالل أدائه.

8 .المنشد نضال عيمن من الجزائز خالل أدائه.

9 .المنشد حسن الجلب من سوريا خالل أدائه.

نبذة عن منشد الشارقة

يعّد “منشد الشارقة” البرنامج التلفزيوني األكبر من نوعه الكتشاف مواهب الشباب في مجال اإلنشاد في المنطقة والعالم، ويحظى

البرنامج برعاية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس األعلى لدولة اإلمارات

العربية المتحدة، حاكم إمارة الشارقة، حيث استقطب ومنذ انطالقته في العام 2006 آالف المشاركين من جميع الدول العربية،

بعدا إضافة إلى فرنسا وبلجيكا وإيطاليا وإندونيسيا وماليزيا والبوسنة وتركيا مما أكسبه

عالميا.

ويمتلك البرنامج الذي ينطلق هذا العام في دورته الـ12 قاعدة جماهيرية عريضة، من المشاهدين في مختلف الدول العربية

والغربية، حيث استطاع أن يخ ّرج عشرات المنشدين ممن بات لهم مكانتهم البارزة في أوساط الفن الهادف، كما كان البرنامج

محط أنظار باحثين ودارسين من ك ّل من الجمهورية الجزائرية وإيطاليا، الذين ناقشوا رسائل دكتوراه وماجستير اتخذت من البرنامج

مضمونا لها.