اسمك وصورك وتعليقاتك في جهاز امن المطار في كل الدول

فارس حامد عبد الكريم

هل تعلم ان موقع رئاسة الوزراء والمواقع الرسمية الاخرى تحت نظر كل العالم من رؤوساء الدول لواجهزة المخابرات العالمية والشركات الدولية، وهي تتابع ذلك في كل ساعة بالنظر لأهمية العراق الستراتيجية، طيب

ماذا هو رد فعلهم عندما يترجم مثل هذ الكلام الى الرؤساء ومدراء الشركات ، وماذا يكون موقفهم …

هل تعلم لماذا لاتحترم في المطارات، وتهان ، لانهم يعرفون عنك كل شيء ويظهر امامهم تعليقك ويعرفون كم انت سوقي حاشا للقاري ….. ابحث عن حل ولعلك عرفت لماذا هناك اشخاص يسمح لهم واخرون يستبعدون من المطار… اسمك وجميع صورك واصدقائك كل شيء

هل تفاجئت، كنت في زيارة لأحد الدول العربية، مصرفي زيارة عمل، وتمت مقالبتي قي المطار، كان الدخول مشددا، جاء ضابط المخابرات ومعه عدد منى الاوراق، وسألني عن سبب الزيارة، وكنت قبلها بيومين قد كتبت اني في زيارة لمصر الشقيقة، كانت مدونة عنده، عرفت قال نعرف كل شيءوكل تعليقاتك وتعليق اي عراقي مدونة لدينا

بل اثناء زيارتي لتركيا وفي مطار انقرة وكان هاك موقف من معين ظهر وسألني سني شيعي قلت انا استاذ ووكيل وزيرسابق لا اعنى بهذه الامور لحظات وظهرت صورتي وانا بجوار مرقد الامام علي عليه السلام في جهاز الضابط، وقد سحبه من الفيس بوك وابسط الشركات عندما تذهلب للمقابلة يوجد ملف كامل عنك يتم سحبه من الانترنيت وفي مقابلات التوظيف وغيرها

هل تعلم كيف اعرف هذه الامور لم يخبرني بها احد لأن اول تقييم لمستوى الذكاء من قبل المعهد الفرنسي وصفني: ( مستوى متقدم جداً من الذكاء والقدرة على الاستناج والتحليل ، ودقة الملاحظة، اذا حصل على تدريب كاف فانه سيكون قادرا على وضع خطط أنية ومستقبلية مضمونة)

والدليل العملي اني كنت المتفوق الاول على كلية القانون جامعة بغداد بتقدير جيدجدا لاربع سنوات متتالية وكنت الاول في جميع الدورات التي اقامتها جامعة جيهان بلا منازع وفي كل لالدورات العربية والاجنبية جميعاً وكنت ادهشهم بذكاء العراقي الاصيل

هل تباهيت او تكبرت ام رأيتموني ذلك المتواضع …. أنا جداً متواضع وهذا من شيم الأسر الكريمة

فارس حامد عبد الكريم – النائب الأسبق لرئيس هيئة النزاهة/ أستاذ جامعي