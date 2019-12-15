اكثر من 20 حالة اختناق بغاز مسيل للدموع على محتجين ببغداد

افاد مصدر امني باصابة اكثر من 20 متظاهرا بحالات اختناق بغازات مسيلة للدموع وسط العاصمة بغداد.

وابلغ المصدر ان قوات امنية فرقت محتجين في ساحة الوثبة ببغداد بغازات مسيلة للدموع، مما ادى الى اصابة اكثر من 20 بحالات اختناق.

وشهدت ساحة الوثبة قبل ايام خلافا بين شاب في الـ 17 من عمره ومحتجين انتهى بقتله وتعليق جثته على عمود إشارة مرور، في حادثة اثارت جدلا في الاحتجاج المناهضة للحكومة، والمستمرة منذ أكثر من شهرين.