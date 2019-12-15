Posted on by

اكثر من 20 حالة اختناق بغاز مسيل للدموع على محتجين ببغداد

افاد مصدر امني باصابة اكثر من 20 متظاهرا بحالات اختناق بغازات مسيلة للدموع وسط العاصمة بغداد.
وابلغ المصدر ان قوات امنية فرقت محتجين في ساحة الوثبة ببغداد بغازات مسيلة للدموع، مما ادى الى اصابة اكثر من 20 بحالات اختناق.
وشهدت ساحة الوثبة قبل ايام خلافا بين شاب في الـ 17 من عمره ومحتجين انتهى بقتله وتعليق جثته على عمود إشارة مرور، في حادثة اثارت جدلا في الاحتجاج المناهضة للحكومة، والمستمرة منذ أكثر من شهرين.

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close