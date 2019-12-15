الحكم على الرئيس السوداني السابق البشير بتهمة الفساد ماذا يعني ؟؟

سالم سمسم مهدي

للحكام الذين ما زالت عقولهم جامدة ولا يستوعبون العبر أكتب هذه السطور البسيطة وأنا واثق أن مرض السلطة يصيب بالعمى كل من يصل اليها بطرق غير سليمة …

ولأن الذين استحوذوا على السلطة من العرب أما جاؤوها عن طريق انقلاب عسكري أو التعيين من الأجنبي أو بالغش والتزوير لذا فأن موقفهم وسلطتهم تكون هشة وشخصيتهم غير متوازنة لذا نراهم لا يتوقفون عن ممارسة الفساد بشكل مفضوح لشعورهم بالدونية ظنا منهم أن التطاول على المال العام سيعوضهم عن شعورهم بالنقص هذا في وقت يبحث فيه قادة العالم للحصول على المجد الشخصي عن طريق الاخلاص لبلدانهم والاستعداد للموت في سبيل هذا الشرف …

اليوم شاهد العالم عن طريق شبكات التلفزة الرئيس السوداني المخلوع وهو في قفص الاتهام لحصوله على رشوة من الامير محمد بن سلمان قدرها 25 مليون دولار وعثرت الحكومة الجديدة على مبلغ 7 مليون يورو و351 الف دولار و 6 مليون جنيه سوداني في غرفة تابعة له وأعترف الرجل أن هذه المبالغ هي جزء من الذي دفعه له أبن سلمان لأنه أنفق الباقي كتبرعات على الجامعة الافريقية الدولية ولشراء البنزين عند الأزمة هناك فضلا عن منظمات سودانية اخرى …

ما استوقفني هنا ما تذكرته عن الانتخابات العراقية وتشكيل وزارة السيد عبد المهدي وكيف اثيرت الكثير من التصريحات على ان هناك من دفع اكثر من المبلغ الذي استلمه البشير وأنفقه من اجل الصالح العام كما قال في حين دُفع بالعراق مبلغ وصل إلى ثلاثين مليون دولار لتولي وزارة سيادية وأقل لعضوية مجلس النواب والكل يعرف ما يعني هذا التكالب …

أن الظروف التي يمر بها السودان لا تختلف عما في العراق مع أن حكومتنا أكثر فساداَ وتبذيرا فهل تكون في هذه المحاكمة التي ظهر فيها البشير منكسرا صامتا َما يوقض أو يحرك ما في دواخل ساسة بلاد الرافدين صحوة مناسبة في وقت مناسب لأن كل الدلائل تشير إلا أن دول الجنسية الثانية مستعدة للتخلي عنهم إذا جد الجد .

سالم سمسم مهدي

Salim1046@yahoo.com