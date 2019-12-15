Posted on by

الداخلية العراقية تصدر توضيحا على الوضع الامني ببغداد

افادت الداخلية العراقية، مساء الاحد، ان العاصمة بغداد مؤمنة بالكامل.
وقال الناطق باسم وزارة الداخلية العميد خالد المحنا، في بيان، “تداولت بعض مواقع التواصل الاجتماعي خبر مفاده ‏قيام بعض القوات الامنية ضمن منطقة جسر الجادرية إبلاغ المواطنين بالعودة نتيجة وجود أخطار ضمن الطريق”.
واضاف “نحن بدورنا نؤكد ان العاصمة مؤمنة بالكامل وعلى الجميع توخي الدقة والحذر في نقل المعلومات وتداولها واخذها من المصادر الرسمية، والامتناع عن ترويج الشائعات التي تتسبب باثارة الذعر والخف وتهدد أمن وسلامة الجميع”.

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close