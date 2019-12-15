الداخلية العراقية تصدر توضيحا على الوضع الامني ببغداد

افادت الداخلية العراقية، مساء الاحد، ان العاصمة بغداد مؤمنة بالكامل.

وقال الناطق باسم وزارة الداخلية العميد خالد المحنا، في بيان، “تداولت بعض مواقع التواصل الاجتماعي خبر مفاده ‏قيام بعض القوات الامنية ضمن منطقة جسر الجادرية إبلاغ المواطنين بالعودة نتيجة وجود أخطار ضمن الطريق”.

واضاف “نحن بدورنا نؤكد ان العاصمة مؤمنة بالكامل وعلى الجميع توخي الدقة والحذر في نقل المعلومات وتداولها واخذها من المصادر الرسمية، والامتناع عن ترويج الشائعات التي تتسبب باثارة الذعر والخف وتهدد أمن وسلامة الجميع”.