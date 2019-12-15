الفاشينيستا خلود تتعرض للانتقادات بسبب ابنتها ليليان

يتم تداول مقطع فيديو للفاشينيستا الكويتية خلود وهي تضع الماكياج وفي حضنها طفلتها ليليان.

وظهرت الفاشينيستا خلود وهي تحمل فرشاة وتوزع البودرة على خديها، قبل أن تستعمل الفرشاة نفسها على على أنف الطفلة، قبل أن تقوم بإلعابها مركزة على عينيها للتأكيد أنهما تملكان نفس لون العينين.

تصرف الفاشينيستا خلود عرضها للكثير من الإنتقادات من متابعيها، الذين وجدوا أنها أخطأت التصرف باستخدام الفرشاة على وجه منها لأنها تكون ممتلئة بالجراثيم.

يشار إلى أن الفاشينسيتا خلود تواصل نشر صور وفيديوهات لتوائمها الثلاث خالد وليليان وليان وسط إنقسام في الرأي بين متابعيها، حيث يعترض البعض على هذا الأمر بينما يرحب آخرون به.