القبض على متهم بقتل ثلاثة أشخاص اثر خلاف عشائري في ذي قار

اعلنت شرطة محافظة ذي قار، اليوم الاحد، القبض على متهم بقتل ثلاثة أشخاص اثر خلاف عشائري.

وقالت المديرية في بيان “بناء على معلومات دقيقة تمكنت مفارز شعبة مكافحة اجرام قضاء سوق الشيوخ من القبض على احد المطلوبين بقضية قتل ثلاثة اشخاص خلال تواجده في صوب الشامية من مدينة الناصرية”.

وأضاف البيان “تم القبض على المتهم (م ، ع ، ح) البالغ من العمر 26 عاماً يسكن الكرماشية مطلوب وفق المادة (406) من قانون العقوبات العراقي وذلك لمشاركته باطلاق النار اثر خلاف عشائري في 19 ايلول من هذا العام وقع في ناحية الكرماشية بين ابناء عمومته راح ضحيته ثلاثة اشخاص، حيث دونت اقواله قضائيا وقرر قاضي التحقيق توقيفه استناداً لاحكام المادة القانونية ذاتها لاكمال التحقيق اصولياً”.