(الكردي..يريد دولة)..(الشيعي العربي..يريد وطن)..(السني..يريد الحكم)..معادلة نريد حلها؟

بسم الله الرحمن الرحيم

الكوردي باقليم كوردستان.. (اجرى استفتاء بحشود مليونية للاستقلال)..والشيعي العربي.. (بوسط وجنوب الرافدين).. (تظاهر بحشود بمئات الاف تحت شعار نريد وطن)..والسني العربي.. (بالمثلث الغربي).. (اعتصم بمئات الاف .. تحت شعار.. قادمون يا بغداد)؟؟ قادمون للحكم بالمحصلة.. السؤال ما هو الحل؟ فمنذ 1921 ازمات منطقة العراق مستمرة بمذابح بظل وحدة العراق المركزية..وحروب داخلية وخارجية.. لتثبت حقيقة نكررها (ازمة العراق ليس انه بلد موحد يراد تقسيمه..بل مقسم يراد توحيده قسرا).. فهل خير استراتيجية للمكونات هو (الباب الذي ياتي منه الريح سده واستريح)..

ففكروا :

الشيعة العرب بلا انتماء.. فاصبحوا تبعية للاخرين..(فمرة لايران باسم المذهب.. ومرة للسنة باسم القومية)..والنتيجة (يعيشون بابشع صورة وادناها وارذلها)..وحتى عندما تظاهروا بلا هوية..(فثاروا بوسط وجنوب منطقة العراق).. وهي منطقة للشيعة العرب..ولم يخرج معهم الاكراد ولا السنة العرب..(وبعد ذلك يستنكفون من انفسهم بوصف حركتهم بهويتها “الشيعة العرب”))..

فالمتظاهرين الشيعة العرب.. (ضد ايران وضد البعث).. اي (ضد ايران وضد الفكر القومي العربي الشوفيني).. اي (ضد هيمنة الايرانيين وضد عودة حكم السنة العرب)..فمتى ينضج الشيعة العرب المتظاهرين بوسط وجنوب الرافدين ومنها ببغداد.. (بان لا حل لهم الا باستقلال وطنهم من الفاو لسامراء مع بادية كربلاء النخيب وديالى).. فمتى يعي الشيعة العرب هذه الحقيقة..

(فالشيعي العربي).. (كلب حراسة).. بالنسبة (للمشروع الايراني …والمشروع القومي العربي)

فالشيعي العربي..لن يكون عنه مرضيا ايرانيا.. (ان لم يكن كلب حراسة للبوابة الغربية للامبراطورية الايرانية بعمق المحيط العربي السني الاقليمي).. الشيعي العربي..لن يكون عنه مرضيا سنيا وقوميا عربيا.. (ان لم يكن كلب حراسة للبوابة الشرقية للامة العربية والوطن العربي ضد ايران الفارسية).. للشيعي العربي..انت مجرد مرتزق (كلب حراسة).. بنظر السني العربي والايراني..والتاريخ شاهد على ذلك.. (ويرمونك بطلقة راسك..ويعتبرونك كلب مسعور ان تمردت عليهم..كما فعل صدام بقمع انتفاضة الشيعة العرب باذار 1991).. (وكما تفعل مليشيات ايران اذرع الحرس الثوري بالعراق بقمعك بانتفاضة تشرين 2019)..

فانت مجرد مرتزق بفصائل مسلحة مليشيات تجندها ايران وتزجها بسوريا ولبنان واليمن وبالمثلث الغربي من العراق نفسه .. (تقتل نيابة عن ايران)..انت مجرد جندي تجندك الانظمة السنية العربية والعرب السنة .. وتزجك بحروك ضد الاكراد وضد ايران باسم الدفاع عن البوابة الشرقية للامة العربية ذي النزعة السنية.. بحكم اكثرية العرب من المحيط للخليج من اهل السنة..فمتى يكون لديك ولو قليل من الاحساس ايه الشيعي العربي وتسعى لاقامة كيانك السياسي بوسط وجنوب الرافدين لتحمي نفسك من سفالة الايراني وانحطاط السني العربي .. ونظرتهم الدونية لك..

تنبيه:

ورد عن صدام والسنة والبعث (بحرب ايران..بانهم ارسلو لايران جلابهم) يقصدون الشيعة

وايران بالمقابل بعد 2003 (بالازمة السورية.. ارسلت ضد العرب .. ما تنظر لهم جلابهم وتقصد الشيعة العرب ايضا)..فمتى تثور يا ايه الشيعي العربي ضد الايراني والسني معا..وتستقل بنفسك بكيان سياسي.. واجل الله الشيعة العرب من اي وصف سوء يمسهم..

فبس اريد افهم (الغباء موهبة)؟

يعني ايه الشيعي العربي.. انت تشتكي من طائفية السني..وتشتكي من هيمنة الايراني البغيض عليك..اي انك حددت ازماتك التاريخية..(فلماذا لا تبحث عن الحل بعيدا عن اسباب ازماتك)..فلماذا لا تسعى لقيام دولة اوكيان فدرالي لك بوسط وجنوب ارض الرافدين من الفاو لسامراءمع بادية كربلاء النخيب وديالى.. (ماذا تننتظر) ان يباد اخر طفل شيعي بكيان مسخ اسمه العراق الواحد مع كورد يريدون الاستقلال ومثلث سني جعلوا مثلثهم مقبرة للشيعة..

علما

(الشيعي العربي..قشمر..عندما اصبح قوميا)..(والشيعي العربي..قشمر عندما اصبح اسلاميا)

فالشيعي العربي.. قوميا.. (انتمى لحزب البعث والناصريين) فتوجه مع (القوميين العرب السنة).الى (غرب العراق للمحيط العربي السني الاقليمي مصروسوريا والاردن ..الخ)..في وقت (اخوانهم العرب بالاحوازيضطهدون قوميا)..وقبل ان يكون (اقلية بما يسمى العالم العربي السني)..الشيعي العربي الاسلامي..(انتمى لاحزاب اسلامية وولائية) فتوجه مع (الايرانيين) الى (الهلال الايراني من طهران للمتوسط وهذا الهلال يقطنه سنة عرب تم زج الشيعة العرب كمرتزقة بالمستنقع السني) لتامير طريق طهران المتوسط..في وقت اخونه الشيعة العرب بالمنطقة الشرقية من الخليج مهمشين كشيعة عرب من قبل انظمة سنية.. اخوانه الشيعة العرب بالاحواز مضطهدين مذهبيا..

فمتى يسعى الشيعي العربي ليكون له كيانه الخاص بهم المستقل بعيدا عن الايراني والسني معا..ويصبح حال الشيعة الفرس لديهم دولة باسم ايران.. والشيعة الاذاريين لديهم دولهم باسم جمهورية ا ذربيجان.. وحال 20 دولة سنية من المحيط للخليج

فالشيعة العرب.. (ابتلوا) بولاية الموصل عند ضمها للعراق:

فالاكراد والسنة والمسيحيين واليزيديين والعلي الاهية والشبك..(كل هؤلاء موجودين بولاية الموصل التاريخية التي كانت تضم كوردستان والموصل وشمال صلاح الدين الحالية)..وضمت قسراللعراق بالعهد البريطاني ببداية القرن الماضي.. علما ضمتها بريطانيا حتى تحكم بهم.. فتخيلوا (عراق بلا ولاية الموصل) اسست ببداية القرن الماضي..صدقوني لن يرسل شبابنا لحروب ضد كوردستان بالشمال….لقتال الاكراد.. ولن يرسلون لحروبايران والكويت..ولن تكن هناك مقابر جماعية كما في انتفاضة اذار.. ولا داعش ولا قاعدة ولا بعث ولا صدام.. ولكان اكثر الكيانات السياسية بالعالم.. نسيج سكاني متجانس..يزخر بثرواتها لشعب وسط وجنوب الرافدين..فالعراق الواحد مقبرة لكل شعوب اهل العراق..بظل وحدة العراق .. العراقيين الاموات الاحياء.

لماذا ضمت بريطانيا.. ولاية الموصل للعراق..الذي انشئته ببداية القرن الماضي:

1. حتى تكون جبال كوردستان حاجزا بين تركيا اردوغان ونفط كركوك

2. حتى تحكم العراق عبر السنة العرب.. عبر ايجاد وجود سني (الاكراد والعرب السنة) مقابل (الشيعة العرب) بوسط وجنوب الرافدين

3. لان المراجع الايرانيين العجم تسببوا بنكسة العشرين ضد الانكليز.. وعرقلوا قيام اي كيان سياسي للشيعة العرب .. (حيث كان وجود للنفوذ الروسي بالنجف.. ونكسة العشرين كانت متزامنة تقريبا بالزمن مع الثورة البلشفية الشيوعية بروسيا 1917).)..

مختصر القول.. (ولاية الموصل التاريخية هي اقرب لتركيا منها للعراق).. (ولاية الموصل التاريخية اقرب لحلب الشامية منها لبغداد).. (وحلب اقرب للموصل منها لدمشق).. من النواحي المذهبية والديمغرافية والعادات والتقاليد واللهجة .. الخ

لذلك لا حل الا اعادة رسم خرائط المنطقة.. كما موضح بخرائط الشرق الاوسط الجديد التي تبرز دول جديدة بالمنطقة منها دولة لنا كشيعة عرب لنتخلص من كوارث خارطة الشرق الاوسط القديم سايكيس بيكو.. الانكلو فرنسية

معلومات عامة:

ولاية الموصل:. البلد الدولة العثمانية

التقسيم الإداري ولاية

تاريخ الإنشاء 1879

تاريخ الحل 1918

العاصمة الموصل

رد على اياد جمال الدين: لا يمكن المقارنة بين (البشمركة) و(مليشة الحشد)…

فسؤالنا لاياد جمال الدين.. كيف تريد ان نحل البشمركة بخوض حروب ضد الاكراد..

فالشيعةالعرب انتفضوا ضد مليشة الحشد الايرانيةالولاء عراقية التمويل

ولكن البشمركة كوردية الانتماء عراقية التمويل.. ولم ينتفض ضدها شعب كوردستان.. ومشروع البشمركةداخلي .. فيحينالحشد مشروعه اجنبي اقليميةتابع لايران..وهم يجهرون بذلك..

البشمركة لديها مشروع ينطلق من هموم ومصالح شعب كوردستان..ولكن مليشة الحشد ليس لديها اي مشروع ينطلق من هموم ومصالح الشيعة العرب ..بل هي بالضد من مصلحتهم لانها مطيةلايران مشروع التمدد الايراني فالحشد مجرد مرتزقة بيد ولي السفيه الايراني..البشمركة قياداتها كوردية عراقية..مليشة الحشد قيادتها اجنبية ايرانية (سليماني وخامنئي ومسجدي.. ويتبعهم ذيول تحمل الجنسية العراقية بولاءات ايرانية اجنبية..كهادي عامري وقيس خزعلي.. وابومهدي المهندس)..

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واخير يتأكد للشيعة العرب..بمنطقة العراق بمختلف شرائحهم.. ضرورة تبني (قضية شيعة العراق)…. بعشرين نقطة.. كمقياس ومنهاج يقاس عليه كل من يريد تمثيلهم ويطرح نفسه لقياداتهم .. علما ان هذا واخير يتأكد لشيعة العراق بمختلف شرائحهم.. ضرورة تبني (قضية شيعة العراق)…. بعشرين نقطة.. كمقياس ومنهاج يقاس عليه كل من يريد تمثيلهم ويطرح نفسه لقياداتهم .. علما ان هذا المشروع ينطلق من واقعية وبرغماتية بعيدا عن الشعارات والشموليات والعاطفيات، ويتعامل بعقلانية مع الواقع الشيعي العراقي، ويجعل شيعة العراق يتوحدون ككتلة جغرافية وسياسية واقتصادية وادارية.. ينشغلون بأنفسهم مما يمكنهم من معالجة قضاياهم بعيدا عن طائفية وارهاب المثلث السني وعدائية المحيط الاقليمي والجوار، وبعيدا عن استغلال قوى دولية للتنوع المذهبي والطائفي والاثني بالعراق،.. والموضوع بعنوان (20 نقطة قضية شيعة العراق، تأسيس كيان للوسط والجنوب واسترجاع الاراضي والتطبيع) وعلى الرابط التالي:

https://www.sotaliraq.com/latestarticles.php?id=222057#axzz4Vtp8YACr

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سجاد تقي كاظم