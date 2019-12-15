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الكشف عن تفاصيل استجواب وزير الكهرباء: هذا ما يحدث في دبي

كشفت لجنة النزاهة في البرلمان العراقي، اليوم الأحد، عن توجه برلماني لاستجواب وزير الكهرباء لؤي الخطيب، بسبب وجود ملفات فساد، والتقصير في ادارة الوزارة.

وقالت عضو اللجنة عالية نصيف، انه “سوف نوجه كتاباً الى المحكمة الاتحادية للاستفسار هل يمكن استجواب الوزير في حكومة تصريف الاعمال اليومية، لغرض استجواب وزير الكهرباء لؤي الخطيب”، مبينة ان “هناك قطع للكهرباء في اغلب المناطق من 8 ساعات الى 12 ساعة، وهذا يدل ان هناك اخفاق في ادارة سياسة الكهرباء في الوزارة”.

وبينت نصيف ان “هناك صفقات مشبوهة تعقد في دبي والكثير من السماسرة يحاطون بوزارة الكهرباء وهناك من في الدرجات الخاصة من يؤسس للمشاريع الفاسدة في الكهرباء، ولهذا من الضروري جداً استجواب وزير الكهرباء لؤي الخطيب”.

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