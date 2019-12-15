الكورد ليسوا بأرهابيين

الاستاذ الدكتور قاسم المندلاوي

الرئيس اردوغان المصاب بداء الجنون و العظمة يتهم ثوار الكورد واحزابهم في تركيا بأرهابيين و هو يعرف حق المعرفة ان هؤلاء ليسوا بأرهابيين بل مناضلين من اجل حقوق شعبهم المغتصبة في تركيا فبدلا من حل قضيتهم العادلة بعقل سليم و قلب مفتوح من خلال المفاوضات السلمية و التفاهم فيشن عليهم هجمات مستمرة و يقصف مناطقهم و قراهم و مدنهم وباستخدام انواع الاسلحة و طائرات حلف ناتو و الاسلحة المحرمة دوليا و بكل حرية وبلا اخلاق انساني و بصمت وسكوت دول الكبرى في الغرب و الشرق و منظمات حقوق الانسان و مجلس الامن الدولي والدول الاسلامية انه عجيب و غريب ” نصرة الظالم على المظلوم ..

اردوغان يتهم أيضا كورد سوريا و احزابهم و ” قوات سوريا الديمقراطية – قسد – ” بالارهابيين و شن هجوما بربريا واسعا على مدنهم و قراهم و اريافهم ” مدارسهم و مستشفياتهم و بيوتهم و مزارعهم ” وباستخدام مدافع وطائرات و دبابات حلف ناتو و الاسلحة المحرمة و بالضوء الاخضر من امريكا و روسيا و سكوت و صمت كافة المنظمات العالمية و مجلس الامن ، علما ان العالم برمته يعرف ان البيشمركه وقوات سوريا الديمقراطية الابطال حاربو الارهاب الداعشي و هزموا تنظيم ” الدولة الاسلامية نيابة عن المنطقة و العالم وكسرو شوكتهم و ضحوا بالاف المقاتلين و المقاتلات الشهداء .

السؤال الذي يطرح نفسه : ماذا يريد الرئيس اردوغان من الكورد ؟ حروب ، كوارث ، مآسي ، تخويف ، عنف ويلات والى متى ؟ الم يكفي الاف القتلى و الجرحى و المعوقين من الاطفال و الشباب و النساء و الرجال و الاف العوائل الكوردية المشردة خلال الهجوم البربري الفاشي والقصف المستمر في شمال شرقي سوريا فضلا عن مناطق اقليم كوردستان ؟ الا يدري ، الا يحس ، الا يشعر حجم الدمار والاضرار و الخراب الذي لحق و يلحق يوميا بالشعب الكوردي المسلم والمظلوم وحجم الذنوب الذي ارتكبه و يرتكبه و الكراهية جراء هذه الاعمال الخارجة على القانون و هذه السياسة الهمجية و العدوانية الظالمة ؟؟ فأن كان لا يدري فتلك مصيبة و ان كان يدري فالمصيبة اعظم اا كفى ايه الرئيس المغرور ظلما و حقدا و عنفا و شراستا على الشعب الكوردي فالحرب والغدر و العدوان و التغيير الديموغرافي للمدن والمناطق الكوردية داخل تركيا و في شمال شرق سوريا لا تغير خارطة كوردستان ابدا ولا يجلب الخير والسعادة للشعب التركي و لا لشعب كوردستان مطلقا ، عليك ان تخلع ثوب الشر و الشوفينية و العنصرية و ان ترتدي ثوب الخير و الانسانية والتفاهم مع الكورد و البالغ عددهم اكثر من 30 مليون في تركيا والاعتراف بحقوقهم العادلة و المشروعة بانشاء ” حكم ذاتي ” على ارضهم و مناطقهم في تركيا و ان تسحب قواتكم الغازية و المحتلة لمناطق و مدن و قرى شمال شرق سوريا “غربي كوردستان ” و ان تترك كورد سوريا ليحكموا ارض اجدادهم وفقا ” لادارتهم الذاتية الناجحة ” وبذلك يعم الامن والامان و السلم و السلام في تركيا وفي كوردستان و عموم المنطقة