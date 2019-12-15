المعركة اشتعلت: ياسمين صبري تدعم نسرين أمين في مواجهة محمد سامي وزوجته مي عمر

انضمت الفنانة ياسمين صبري، إلى زميلتها الفنانة نسرين أمين، في المعركة المشتعلة بينها وبين مخرج مسلسل “الأسطورة” محمد سامي وزوجته مي عمر، لتعيد إلى الأجواء تفاصيل المشاحنات التي دارت في كواليس تصوير المسلسل عام 2016 بعدما وجهت نسرين وياسمين اتهاما مباشرا إلى سامي بحذف مشاهدهما من أجل القاء الضوء على زوجته.

محمد سامي يشن هجوما على ياسمين صبري ونسرين أمين دفاعا عن زوجته مي عمر

المعركة التي تجددت مؤخرا إثر تصريحات قاسية أطلقها سامي بحق ياسمين صبري أولا مؤكدا إنه كان يرغب في استبعادها من قائمة نجوم مسلسل “الأسطورة” لأنها لا تجيد الكلام، وطالت زميلتها نسرين أمين حيث وصفها بأنها ممثلة درجة خامسة ولن تحقق أية نجاحات جديدة.

رد قاسي من نسرين أمين على تصريحات محمد سامي

وعلى الفور ردت نسرين أمين برسالة مطولة تضمنت تلميحات قاسية بحق سامي وزوجته مي عمر قائلة: الحمد لله على نعمة الشغل والنجاح بدون واسطة ولا فرض على الجمهور والحمد لله على نعمة القبول والحمد لله على نعمة الشكل الجميل (نسبي وأذواق)، الحمد لله على السمعة الطيبة والتاريخ النضيف الخالي من أى بلطجة أو قضايا مريبة والحمد لله على نعمة الموهبة اللي الجمهور بس هو اللى يحكم عليها، عشان مش عايزة حد يزعل منى.

وغردت نسرين للدفاع عن زميلتها ياسمين صبري قائلة: غلابة الماضى يطاردهم.. إنتى قمر ونجمة وشاطرة ومجتهدة وذوق ومحترمة ولطيفة وناجحة وكل حاجة حلوة.

ياسمين صبري تدخل المعركة

لترد عليها ياسمين صبري فورا: هو إحنا عندنا كام نسرين أمين؟! معلش في ناس عايشة في الماضي ومش قادرين يتخطوا إدمانهم. إنتي ست الستات.

هجوم حاد من محمد سامي على نسرين أمين وياسمين صبري

وكان المخرج محمد سامي شن هجوما حادا ضد الفنانة نسرين أمين، قائلا: إن نسرين أمين، هاجمتني في مسلسل “الأسطورة” بسبب غيرتها من زوجتي مي عمر، وأنها مجرد “كومبارس” ليس إلا، وهي من قامت بإشعال الفتنة بيني وياسمين صبري، وإقناعها بأنني وجهت أنظار الجمهور حول دور زوجتي.

وأضاف سامي أن نسرين لم تقدم حتى الآن أي دور يذكر، ولكنها مجرد امتداد لعائشة الكيلاني، كما أن الله أنعم على كل فرد بمستوى من الموهبة ودرجة معينة من الجمال.

وتابع قائلا: نسرين اتهمتنى كدب إنى حذفت مشاهد لها من المسلسل علشان مى عمر، وإنى ضيّعت عليها فرصتها، هى نسرين أساسًا عملت إيه في الدراما المصرية من بعد (الأسطورة)؟، هى فاكرة نفسها نجمة دراما، نسرين هتفضل ممثلة درجة خامسة، دي إمكانياتها، وربنا خلق كل فنان عنده مستوى من الموهبة ودرجة معينة من الجمال، كما انتقد قدرات ياسمين صبري الفنية قائلا: ياسمين صبري، ما بتعرفش تتكلم.

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