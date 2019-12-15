الوقائع تنشر تفاصيل قانون التقاعد العراقي الجديد

نشرت جريدة الوقائع العراقية الرسمية التعديل الجديد لقانون التقاعد الموحد رقم ٩ لسنة ٢٠١٤ بموجب القانون رقم 26 لسنة 2019

وبضمنها اهم التعديلات هي كما يلي:

1- الاحاله الجبرية على التقاعد بحالتين هما

*اكمال 60 سنه من العمر بغض النظر عن الخدمه

* قرار لجنة طبية رسمية مختصة بعدم الصلاحية للخدمة

يستثنى من ذلك:-

– حاملو اللقب العلمي استاذ واستاذ مساعد والمشمولون بقانون الخدمة الجامعيه 63 سنة

– الاطباء طب عدلي، طب نفس – تخدير 63 سنة

– المستشارون والمستشارون المساعدون في مجلس شورى الدولة 63 سنة

– المشمولون بقانون الفصل السياسي، ذوو الشهداء، 65 سنة

– الطيارون المدنيون العاملون حاليا 63 عاماً

2- التقاعد الاختياري عمر 45 سنة مع خدمة 15 سنة

3- لا يمنع العزل او الفصل او ترك الخدمة من الحقوق التقاعدية اذا توفر سن العمر والخدمة ويستحق راتب 75‎%‎ من الحد الادنى.

4- لا تراكم للراتب التقاعدي قبل تحقق شرط الخدمة والعمر

5- تصرف مكافأة نهاية الخدمة للمحال على التقاعد ممن لديه خدمة لاتقل عن 25 سنه يحسب الراتب الاخير في 12

6- تصرف مكافأة نهاية الخدمة لورثة المتوفي بعد 1-1-2014.

7- المفصول السياسي يستحق الراتب التقاعدي حتى اذا لم يكن معيناً بعد دفعة التوقيفات التقاعدية اذا توفرت الشروط

8- تسري احكام القانون على العقود بعد دفع التوقيفات التقاعدية العمر 50 سنه 75‎%‎ من الراتب التقاعدي

9-المتقاعد المعاد للوظيفة يستحق التقاعد على اساس الراتب الذي تم اعادة تعيينه عليه.

9- سن التقاعد لا يسري على القضاة والعسكريين

10- يجوز فقط للسجناء السياسيين وذوي الشهداء وضحايا الارهاب الجمع بين الراتب التقاعدي وراتب اخر

11- المتقاعدون المحالون سابقا يعاد احتساب راتبهم وفق هذا القانون ولاتحسب الزيادة الا بعد نفاد هذا القانون

12- اعضاء المجالس ورؤساء الوحدات الادارية يستحقون رواتبهم التقاعدية وفق هذا القانون

13- يعتبر هذ القانون نافداً من تاريخ 31-12-2019.