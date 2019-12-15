نشرت جريدة الوقائع العراقية الرسمية التعديل الجديد لقانون التقاعد الموحد رقم ٩ لسنة ٢٠١٤ بموجب القانون رقم 26 لسنة 2019
وبضمنها اهم التعديلات هي كما يلي:
1- الاحاله الجبرية على التقاعد بحالتين هما
*اكمال 60 سنه من العمر بغض النظر عن الخدمه
* قرار لجنة طبية رسمية مختصة بعدم الصلاحية للخدمة
يستثنى من ذلك:-
– حاملو اللقب العلمي استاذ واستاذ مساعد والمشمولون بقانون الخدمة الجامعيه 63 سنة
– الاطباء طب عدلي، طب نفس – تخدير 63 سنة
– المستشارون والمستشارون المساعدون في مجلس شورى الدولة 63 سنة
– المشمولون بقانون الفصل السياسي، ذوو الشهداء، 65 سنة
– الطيارون المدنيون العاملون حاليا 63 عاماً
2- التقاعد الاختياري عمر 45 سنة مع خدمة 15 سنة
3- لا يمنع العزل او الفصل او ترك الخدمة من الحقوق التقاعدية اذا توفر سن العمر والخدمة ويستحق راتب 75% من الحد الادنى.
4- لا تراكم للراتب التقاعدي قبل تحقق شرط الخدمة والعمر
5- تصرف مكافأة نهاية الخدمة للمحال على التقاعد ممن لديه خدمة لاتقل عن 25 سنه يحسب الراتب الاخير في 12
6- تصرف مكافأة نهاية الخدمة لورثة المتوفي بعد 1-1-2014.
7- المفصول السياسي يستحق الراتب التقاعدي حتى اذا لم يكن معيناً بعد دفعة التوقيفات التقاعدية اذا توفرت الشروط
8- تسري احكام القانون على العقود بعد دفع التوقيفات التقاعدية العمر 50 سنه 75% من الراتب التقاعدي
9-المتقاعد المعاد للوظيفة يستحق التقاعد على اساس الراتب الذي تم اعادة تعيينه عليه.
9- سن التقاعد لا يسري على القضاة والعسكريين
10- يجوز فقط للسجناء السياسيين وذوي الشهداء وضحايا الارهاب الجمع بين الراتب التقاعدي وراتب اخر
11- المتقاعدون المحالون سابقا يعاد احتساب راتبهم وفق هذا القانون ولاتحسب الزيادة الا بعد نفاد هذا القانون
12- اعضاء المجالس ورؤساء الوحدات الادارية يستحقون رواتبهم التقاعدية وفق هذا القانون
13- يعتبر هذ القانون نافداً من تاريخ 31-12-2019.
الوقائع تنشر تفاصيل قانون التقاعد العراقي الجديد
نشرت جريدة الوقائع العراقية الرسمية التعديل الجديد لقانون التقاعد الموحد رقم ٩ لسنة ٢٠١٤ بموجب القانون رقم 26 لسنة 2019