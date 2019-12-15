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برقيات عاجلة ..

برقيات عاجلة ..
+السيد برهم صالح : لا نريد اياً من الوجوه الكالحة لرأسة الوزراء ، بل
شخصية وطنية مستقلة لا علاقة لها بالأحزاب والميليشيات .
+ السيد الحلبوصي : حبذا لو حذوت حذو عادل عبد المهدي وتستقيل ، ليحل
محلك من هو اجدر واخلص .
+ إلى قادة الميليشيات : مما يؤسف له أنكم تأكلون من خيرات العراق وولاؤكم
لإيران ، وذاكرة التاريخ تقول أنتم خونة مارقين .
+ إلى قادة المتظاهرين :تضحياتكم جسام ولكن ! ستثمر إن شاء الله عن وطن
حر مستقل في دولة قانون وعدالة ومساواة .
+ السيد خامنئي : المظاهرات العراقية واللبنانية والإيرانية ، هي رفضاً لنظامكم
الذي يقبع على أنفاس الإيرانيين منذ اربعين عاماً ، وتصدير ثورته لدول
المنطقة والعالم ، اتركوا السياسة فهي لا تليق برجال الدين ، وسقوطكم المدوي
قريباً .
+جلالة الملك سلمان : تدخلكم في شؤون المنطقة زاد الطين بله ، فمن جهة إيران
ومن الجهة الثانية أنتم ، اتركوا جيرانكم ، فهم أولى بحل مشاكلهم .
+ السيد اردوغان : مقراتكم في شمال العراق ، لأن في العراق حكومة ضعيفة
أين كنتم في زمن صدام ، إسحبوا قواتكم من العراق وسوريا فلا تحلموا بالسلطنة ؟
+ السيد بشار الأسد : لا تعتمدوا على إيران فهي غارقة في مشاكلها ، فالغريق لا
ينقذ غريقا ً، وإهتموا بشعبكم بكافة أطيافه .
+ السيد ترمب : إنسحبتم من سوريا ، وأخليتم الساحة لتركيا لتضرب الأكراد حلفاؤكم
وتركتم الساحة لإيران في العراق وسوريا ، فقدتم مصداقيتكم الآن ومستقبلاً .
+ إلى القادة الأكراد : أين صوتكم من المظاهرات ، وحدوا صفوفكم مع بقية المكونات
لتغيير الحكومة الفاسدة الحالية ، فالشعب لا يقبل بأقل من حقوقه وكرامته الكاملة .
يكتبها : منصور سناطي

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