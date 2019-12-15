برقيات عاجلة ..

+السيد برهم صالح : لا نريد اياً من الوجوه الكالحة لرأسة الوزراء ، بل

شخصية وطنية مستقلة لا علاقة لها بالأحزاب والميليشيات .

+ السيد الحلبوصي : حبذا لو حذوت حذو عادل عبد المهدي وتستقيل ، ليحل

محلك من هو اجدر واخلص .

+ إلى قادة الميليشيات : مما يؤسف له أنكم تأكلون من خيرات العراق وولاؤكم

لإيران ، وذاكرة التاريخ تقول أنتم خونة مارقين .

+ إلى قادة المتظاهرين :تضحياتكم جسام ولكن ! ستثمر إن شاء الله عن وطن

حر مستقل في دولة قانون وعدالة ومساواة .

+ السيد خامنئي : المظاهرات العراقية واللبنانية والإيرانية ، هي رفضاً لنظامكم

الذي يقبع على أنفاس الإيرانيين منذ اربعين عاماً ، وتصدير ثورته لدول

المنطقة والعالم ، اتركوا السياسة فهي لا تليق برجال الدين ، وسقوطكم المدوي

قريباً .

+جلالة الملك سلمان : تدخلكم في شؤون المنطقة زاد الطين بله ، فمن جهة إيران

ومن الجهة الثانية أنتم ، اتركوا جيرانكم ، فهم أولى بحل مشاكلهم .

+ السيد اردوغان : مقراتكم في شمال العراق ، لأن في العراق حكومة ضعيفة

أين كنتم في زمن صدام ، إسحبوا قواتكم من العراق وسوريا فلا تحلموا بالسلطنة ؟

+ السيد بشار الأسد : لا تعتمدوا على إيران فهي غارقة في مشاكلها ، فالغريق لا

ينقذ غريقا ً، وإهتموا بشعبكم بكافة أطيافه .

+ السيد ترمب : إنسحبتم من سوريا ، وأخليتم الساحة لتركيا لتضرب الأكراد حلفاؤكم

وتركتم الساحة لإيران في العراق وسوريا ، فقدتم مصداقيتكم الآن ومستقبلاً .

+ إلى القادة الأكراد : أين صوتكم من المظاهرات ، وحدوا صفوفكم مع بقية المكونات

لتغيير الحكومة الفاسدة الحالية ، فالشعب لا يقبل بأقل من حقوقه وكرامته الكاملة .

يكتبها : منصور سناطي