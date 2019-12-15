بلغت مليون اجازة.. داخلية كوردستان تلغي جميع اجازات حمل السلاح

بقرار من وزير الداخلية في حكومة اقليم كوردستان، تم الغاء جميع اجازات حمل السلاح في الاقليم، فيما اكد مسؤول في هيئة حقوق الانسان ان هناك نحو مليون اجازة حمل سلاح في الاقليم.

وقالت المدير العام لقانون هيئة حقوق الانسان في الاقليم تافكة عمر، ان واحدا من المشكلات التي تطالب الهيئة بمعالجتها هي قضية حمل السلاح في الاقليم، مبينة ان معظم جرائم القتل ترتكب بالسلاح والسلاح هو السبب الرئيس للمشكلات.

واضافت عمر انه بناء على طلب من الهيئة قرر وزير الداخلية بحكومة اقليم كوردستان الغاء جميع انواع اجازات حمل السلاح وتتم حاليا مراجعته، موضحة ان هناك تقديرات بوجود مليون قطعة سلاح واجازة لحمله في الاقليم.

وجرت خلال العام الحالي حملة لمصادرة الاسلحة غير المرخصة في الاقليم، امكنت خلالها الاجهزة الامنية من مصادرة اعداد كبيرة منها ووفقا لقرار من الجهات المعنية فان تلك الاسلحة المصادرة تم تسليمها الى وزارة البيشمركة بحكومة الاقليم.

وشددت تافكة عمر على انه بعد مراجعة الشروط والتعليمات الجديدة فانه سيتم منح اجازة حمل السلاح للاشخاص الذين يحتاجون اليه بشكل ملح ويلتزمون بقرارات الحكومة، مبينة انه لا يجوز بقاء السلاح بشكل عشوائي بيد كل الاشخاص وخصوصا تلك الاسلحة التي يتم استصحابها الى المنازل بعد انتهاء الدوام الرسمي ويتم ارتكاب الجرائم بواسطتها ويتم استعمالها في بعض الاحيان من قبل الاطفال.