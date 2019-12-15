بين الكتابة األصيلة وامتالك رؤية للعالم…

محمد آيت علو

ال أحد ينكر ب ن النقد اليوم جعل من مفهوم اإلبداع ورشا معرفيا ومجاليا للتحديد

والتحليل والتفسري والتأويل…كما أن هناك نقدا كبريا مواكبا لألعمال اإلبداعية، والسيما جنس

الرواية يف وطننا العريب، و ذلك حبكم املسابقات واجلوائز املتعددة واملغرية اليوم، وكذا انصراف أغلب

األقالم إىل هذا اجلنس اإلبداعي ابلتحديد، املتميز والشديد التعقيد مثلما الواقع، والقريب من حياة

الناس، وابلتايل ظهور مواهب وأمساء عديدة ومهمة جدا اليوم يف الساحة، وبزوغ أمساء جديدة على

الرغم من كوهنا تبدو غري معروفة، واليت أخذت تشق درهبا وتفرض نفسها بقوة …ولن هنتم اآلن

مبعضلة الكم أو الكيف، فإن ذلك يف اعتقادان املتواضع يبدو مؤقتا، ألن الكم س يشكل منضدة قوية

ثرية للحسم يف هناية األمر، وسيسمح بظهور إنتاج نوعي مميز، فضال عن كونه شهادات غنية على

مالمح العصر من زوااي عديدة وخلفيات متنوعة ثقافيا واجتماعيا، وهي شهادات وواثئق معتربة يف

هناية املطاف…ولن هنتم كما جرت العادة بتسليط الضوء على ماله عالقة ابلغثااثت انسجاما مع ما

ميليه املشهد، واخلوض يف الشكل واجلوهر، وتلك هي احلقيقة الواقعية اليت متليها ثقافة االستهالك…

ومن زاوية أخرى مل يعد مثة احلديث ممكنا اليوم عن كون النقد العريب واهن، أو القول بنه خافت، يف

ظل التقدم املعريف اهلائل، بل أصبح مؤثرا يف حتوالت املشهد اإلبداعي والثقايف بشكل عام، من خالل

التصويب والتقييم وطرح االشكاليات والتوضيح…والتغيري والبناء الفاعل و برصد فرشاة مجال متابعة

حنو االرتقاء والسمو والتنقيح والتجدد واحلياة…

ُ كما طالب بتطوير تقنيته وموضوعه أكثر من

م

ُ

ُ إىل أن حمنة الكاتب العريب اليوم هي أنه

اإلشارة

ُ

جتدر

من الكتاب الغربيني يف األصل ويف الرتمجة اليت ختطت كثريا مرحلة

ٌ

أي وقت مضى، إنه مزاحم

االقتباس والتشويه والتعريب…الوعي ابلزمان واملكان واحلدث اليكفي، الشرط اإلنساين املطلوب يف

عليه

ٌ

أي عمل أديب، صحيح أنه من مهمة الكاتب، لكننا سنوافقه أو النوافقه على ما خيتاره لنا، ملزم

األديب، أن يتجاوز املسافات، واللحظات واألحداث اليت منكثرة ما اعتدانها أفقدتنا

ُ

َ شرطه

أن خيرتع

اإلحساس هبا، لكن هذا اليعين أننا نلزمه بن يتنبأ لنا ابنفجار األحداث كما لو كان تنبؤه قنبلة

ابلواقع اإلنساين.

ُ

لنا ما اليتصل

َ

موقوتة، يكفيه أن يستشف بوادر الكارثة…النطالبه بن يصطنع

ك ذاتيا وموضوعيا…فالعدم الينتج إال العدمكما يقوُل “سبينوزا”…

َ

البد من وجود مدر

َ يف هذا السياق وأان أاتبع املشهد هنا و هناك، لعلي أظفر أو

أق على قطعة أدبية وفنية

ُ

ع تشق

عباءة املألوف، يف اندهاشا وتشويقا

ُ

وتصطنع ومجاال وروعة…أوتصيبين يف مقتل، إما خبرق املألوف

أوخبيال جامح أو امتالك رؤية فكرية أوفلسفية للواقع والعامل وغري منتظرة…، حىت وجدتين أمام

ُف نصوص معتربة ومتميزة لكتاب عرب ومغاربة الكثري منهم، وأدرُك براعتهم واشتغاهلم

، وأان أعر

بشيء من األانة واجلدة والتميز والتجديد الواعي والتمكن من التقنيات واآلليات…، وابملقابل

ُ

ُت من يواكب

ُ وجد بعضها وحياصرها بسئلة حتاور مسألة التجنيس السردي، وإن كانت بعضها

تعلن

منذ البداية بكوهنا قصص قصرية تنطلق من اخليال… لكنها ال تويل أمهية لبناء احلكاية أواحلبكة

العقدة واحلل. ووجد من يعتربها حاالت سردية، جتتهد لتقوُل رؤية الكاتب جتاه العامل الذي حيي ُط ُت و

به..و هي حالة داعبت تفكريي كثريا من حاالت شىت، ضمن مقوالت وموضوعات وعبارات تتعالق

فيما بينها، مما جعلين أتوقف واستدعي مثيالهتا…، وأان أحبث و أجرب يف جمال اإلبداع القصصي

والروائي، لكن بشيء من األانة والدراسة والفحص والعمق، دون جتاوز أو جتين مع احلفاظ على

قواعد التأصيل اإلبداعي، وإن اتسم ذلك بشيء من املغامرة والتجريد والتجريب…، ذلك أن أحد

األساتذة الكبار يف جمال النقد الروائي ذهب إىل أبعد من ذلك بقوله:” إن الكتاب العرب اليوم،

وعلى الرغم من هذا الزخم الكمي يف الكتابة الروائية، وكثرة االحتفاء…و حجم ما نر اه من حيث

االنتاجات، إال أننا النكاد نظفر أو نعثر على كتابة أصيلة،

ُ

تضاهي ما ينتج يف أمريكا الالتينية على

سبيل املثال… وعلى أن اإلبداع الميكن أن يتكامل إال بعد أن يتخلص من أكرب قوة تشده إىل

اخللف، وبشيء من التمرد أحياان على ما هو جاهز، والتخلص من بعض األعباء والقيود، وجعل

املعطيات احلضارية احلديثة متس اإلنسان عامليا… أحياان

ُ

فضال عن االقتباسات والرتمجات واليت تصل

حد السرقات لألعمال الغربية، والذي اتضح بشكل جلي اآلن إال ملاما، أمام التقدم التكنولوجي

اهلائل…، مث أضاف: ويتضح أيضا بن كتابنا العرب يفتقدون اجلرأة و التخييل يف كتاابهتم، عالوة

على ضبابية امتالكهم رؤية للعامل يف املستوى الذي متسنا به معظم احلضارات الغربية احلديثة، وهو

ٌ

إجراء يف احلسبان

ُ

أويضعه

ُ

ُ يف غاية األمهية…ومن اليعيه أو ميتلكه عد مبدعا،

ال ي فهنا قد تتشكل

ُت أحياان

ُت اإلضافا …

َ ف

وواصل املغام ة

َ

ر استدعى مين ذلك أن أحبث يف عبارة ” رؤية للعامل” أو كما

يعرب عنه مبفهوم “رؤاي للعامل” بعدما أن استلهم مين املفهوم إىل

َ

أن أصل ما ميكن أن يقع وحيدث فيما

يشبه بتداعي املعاين، ب

ُ

ُجتمع

ُ

ل املواقف واآلراء تكاد

ُ

ُت بن ج

ووجد نه أصبح من الالزم الالزب جدا

اليوم، بل صار من البديهيات أن ميتلك كل مفكر أو مثقف أو مبدع أصيل، نظرة شاملة إىل واقعه،

وبيئته وجمتمعه وعالقاته الداخلية، وحركية تطوره، ومنطلقاته االيديولوجية، ونظرته الفلسفية ورؤيته

الفكرية واملستقبلية، وأن ميتلك رؤيته من خالل ذلك العامل…وهذا سواء كان مرتبطا حبزب سياسي

معني، أو مجاعة فكرية التربط بينهما مبادئ أوقيم أيديولوجية، أوتيارات ونزعات فلسفية و سياسية أو

مواقف حمددة…

ويشكل مفهوم الرؤية للعامل الينبوع واألساس واملرتكز املتجذر للكثري من املفكرين والروائيني واملبدعني

والكتاب، وهو مفهوم ليس من إبداع أحد، على الرغم من ربطه ببعض رواد النزعة البنيوية وال من

إبداع الفكر املادي اجلديل، كما رأى البعض، وقد كان استخداما يتسم ابلعمومية…لكن الفضل يف

استعماله استعماال دقيقا حسب بعض املنظرين مثل “كولدمان”، حىت أصبح جهازا للعمل يف الدرجة

األوىل

ُ

، يرجع إىل”*ج.لوكاتش”حيث تبناه كمفهوم يف العديد من الرواايت…وقد استلهم منها

“*غولدمان” بعض مكوانت منهجه…وقد صار هلذا املفهوم مركزية أساسية يف مقاربة وحتليل األعمال

الفلسفية اهلامة واألدبية وخباصة الروائية…

إن الرؤاي تتدخل يف بناء النص األديب من خالل املوقع الذي يرتضيه األديب لنفسه، والرؤاي اليت

يرغب يف التعبري عنها. وقد يعرب الروائي يف جتربته الفنية عن رؤاي شاملة أو جزئية، ولكن ليس من

احملتم أن يفعل ذلك لتباين الروائيني يف الزاد الفكري ويف التجربة اجلمالية نفسها، ويتجلى اختالفهم

أو رواة ليجسد رؤايه، وحتديد املوقع والراوي/ السارد أي حتديد

ً وراوايً

يف أن كال منهم يتخذ موقعا

ً من الرؤاي…

بناء النص يتم انطالقا

من خالل ما تقدم نالحظ أن مفهوم كل من الرؤاي، ورؤاي العامل، وعلى الرغم من وجود خالفات

ً بسيطة حوهلا، إال أهن يف كوهنا تعين رؤاي اإلنسان ونظرته الشاملة للكون والطبيعة واحلياة

ا تتفق مجيعا

واجملتمع. وختتلف هذه الرؤاي من مكان إىل آخر، ومن جمتمع إىل آخر ومن إنسان إىل آخر.

و من جهة اثنية ميتلك املبدع ملكة النقد، وهي اليت حتدد ماهيته، وجتعل منه مثقفا. لنقل إنه ميتلك

يك ف عن إعمال هذه الرؤية جتاه خمتلف األفكار والنصوص والطروحات. وال رؤية نقدية للعامل، وال

يسمى املثقف مثقفا ما مل يصل املثقف إىل مرحلة النقد الذايت، ونقد هذا النقد الذايت نفسه، يف

عملية ال تنتهي، ألنه مىت توقف النقد توقف العقل، هذا األخري والذي هو املسؤوُل عن هذه الرؤى

يف االستلهام عرب التأمل واستحضار التجارب والتاريخ، وخمتلف احلاالت عرب االستنباط واالسقراء

وهلم جرا… ألن ”النقد“ واستبصار الرؤى

ٌ

منهج يف التفكري واحلياة.

اانً ومكاانً، وابجملتمع إال أن هذا النقد و هذه الرؤاي مرتبطة ابلنقد و ابلرؤاي اجلماعية، وبظروفها احملددة زم

الذي يعيش فيه اإلنسان. وينعكس هذا الفهم النظري يف األدب عامة، ويف الرواية خاصة، إذ متثل

ً رؤاي للكون والطبيعة واحلياة من وجهة نظر مبدعها، رؤاي للعامل الذي تصوره أو تدعو إليه

الرواية أيضا

وهذا ما يفسر التباين واالختالف بني األعمال الروائية إذ تصدر كل رواية عن رؤاي خاصة مبؤلفها

وتتأثر هذه الرؤاي للعامل .مبوقع الكاتب يف اجملتمع وبفهمه للعامل وابعتقاده الذي يؤمن به، وهلذا تتعدى

الرؤى…

ً آخر له قوانني اصطناع

ً وواقعا

ً جديدا

ويرى “غارودي” أن املبدع ال يعيد جتسيد العامل، بل خيلق عاملا

إىل

ً

جديدة، فالعمل الفين مدعو إىل عكس العامل بدرجة أقل من كونه مدعوا اصطناع عامل آخر

جديد.

ً للواقع ولكنه فعل خال

بسيطا

ً

إن االنعكاس الواقعي ليس تقليدا ق يقوم به املبدع. إن وسيلة التصوير

هي وسيلة لبلوغ هدف حتقيق الوحدة يف إطار التصوير الفين بني الواقع ومو قف املبدع أو الروائي

أوالكاتب اخلالق منه، على حنو جيعل القارئ حيس املتعة ملشاركته الفعالة فيه.

إن مفهوم التصوير يعين تصوير الواقع واإلنسان والعامل الذي يعيش فيه من خالل رؤاي حمددة هلذا

ً، وال يعين التصوير االنعكاس اآليل كما حيدث يف املرآة. وهبذا يقوم التصوير مبهمة

ً فنيا

العامل تصويرا

التعبري عن رؤاي العامل يف العمل الفين اإلبداعي، وخنص الرواية ابلذكر و هي املفهوم األخري الذي حيتاج

إىل حتديد والذي جتتمع فيه العناصر السابقة مجيعها أي الرؤاي والعامل والتصوير.

وجيسد األدب كل جوانب احلياة الروحية لإلنسان يف تداخلها وترابطها الطبيعي، وعملية تشكيل

وُن والتقييم الرؤاي األدبية الفنية عملية معقدة، ال تقف عند االنتقاء ملا قد يك أيديولوجي مثال،

ً احلدس واخليال واالنفعال والدوافع الالشعورية. فكلكيان

واإلدراك العقليني، فهي تتضمن أيضا املبدع

الروحي ينهمك يف عملية االصطناع، وخيال املبدع هو القوة اخلالقة اليت ترتب املواد األولية وتشكلها

يف كل موحد، وتعطيها الشكل الذي ينظم تيار االنطباعات املتباينة .وال يؤكد األديب رؤايه ابلفكر

ً ملعايري علم اجلمال، ال ينفصل عن اإلدراك االنفعايل.

وحده، وإمنا بكل حواسه، فالتفكري املبدع، وفقا

ً ال يرتبط إال ابملواقف الشخصية لل

ً ذاتيا

وليست الرؤاي الفنية شيئا مبدع جتاه مواده وذوقه الشخصي،

ً مقدمات موضوعية اجتماعية حتدد الرؤاي الفنية للواقع، وقد يوجد تناقض بني الصدق

وإمنا هناك أيضا

الفين، ووجهة نظر املبدع داخل األعمال األدبية، وميكننا التفريق بني الرؤاي الفردية والرؤاي االجتماعية

فاألوىل تبع للثانية، وقد تكون مطورة هلا أو انقدة. والرؤاي عند املبدع جز ء من الوعي اجلماعي

للمجتمع والتاريخ، وهي حمكومة به، وال ميكنها التخلص منه، ولعل هذه الرؤاي املشرتكة هي ما يربط

بني الفنان املبدع واملتلقي، ويف حال انفصام الرؤاي الفردية عن الرؤاي اجلماعية فإن التواصل بني املبدع

ً. والرؤاي “جتربة مع

واملتلقي يصبح مهدوما املستقبل من خالل الواقع عن طريق الذات املبدعة…،

ومن عالمات هذه التجربة الوعي، مبعىن أهنا ينبغي أن تكون على دراية كافية، وعميقة ملا هو ذايت

وموضوعي، وأن تكون على وعي اتم ابلقوانني، اليت حتكم تطور الشخصية الفردية والقوانني اليت حتكم

ً تطور اجملتمعات والعالقا النضج الذي حيدده طول جتربة املبدع…

ت اإلنسانية. ومن عالماهتا أيضا

والرؤاي تتجه إىل املستقبل من خالل الواقع. وكل رؤاي ال تتجاوز الواقع تظل رؤية حمكومة بسيطرة

احلواس، وتفقد دورها األساسي يف العطاء”. فالرؤية هي املرجعية األوىل اليت تتشكل منها الرؤاي

للعامل…

تظل الرواية جنسا أدبيا

ُ

يعرب عن البيئة اليت ينتمي إليها ، و ير تبط

ُ

ً ابجملتمع،

ً وثيقا

هذا اجلنس ارتباطا

ويقوم بتصويره من خالل رؤاي حمددة وشاملة، يتخذها الراوي جتاه الكون واحلياة واجملتمع والعامل؛ وهي

تعتمد على اخليال، ألن اخليال يستمد عناصره من الواقع. و هذا يعين أن الرواية ينبغي أن تكون معربة

عن البيئة أو اجملتمع الذي ينتمي إليه األديب، وهذا يفرتض أصالة الرواية وما جيب أن تكون عليه

الرواية يف الواقع، ألن املصطلحات السابقة واليت حتدد األسس اليت تقوم عليها الرواية، وتنطلق يف

بنائها منها جتعل من كل رواية رواية أصيلة. وإذا كانت الرواية الغربية قد استطاعت أن حتقق هذا

الشرط فإهنا جاءت معربة عن اجملتمع الغريب وتطوراته، مثبتة بذلك أصالتها؛ فالسؤال الذي يطرح

نفسه اآلن:

ْ

مل

َ

مل هذه

ْ

َطع

َست

ت الرواية العربية فعل ذلك؟ إن اإلجابة عن هذا السؤال يف اعتقادان

تواضع

ُ

امل من هذه الرواية على السكة واملسار الصحيح للتأصيل بدَل ال

َ

شأنه أن يضع تغريب…وهذا

حيتاج إىل فحص و دراسة معمقة…

املراجع واملصادر املعتمدة

-لوكاتش، جورج، 1971 -معىن الواقعية املعاصرة، تر: أمني العيوطي، دار املعارف، مصر.

-غولدمان، لوسيان، 1981 -املنهجية يف علم االجتماع األديب، تر: مصطفى السباعي، ط1 ،دار

احلداثة، بريوت.

-فتحي، إبراهيم، 1986 -معجم املصطلحات األدبية، املؤسسة العربية للناشرين املتحدين،

صفاقس، تونس.

-فضل، صالح، 1992 -علم األسلوب، مبادئه وإجراءاته، مؤسسة خمتار دار عامل املعرفة، القاهرة.

-وهبة، جمدي- املهندس كامل، 1979 -معجم املصطلحات العربية يف اللغة واألدب، مكتبة لبنان،

بريوت.