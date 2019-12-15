تربية كوردستان تنفي تغيير اسم مدرسة نزولا عند رغبة قنصل اجنبي

اعلن اعلام وزارة التربية في حكومة اقليم كوردستان، يوم السبت، ان عدد من الصفحات على شبكات التواصل الاجتماعي زعمت ان الوزير غير اسم مدرسة قنديل الى “جينر” نزولا عند رغبة قنصل احدى الدول، مؤكدا ان هذا الخبر لا اساس له وهدفه دعائي واضح.

وجاء في بيان لاعلام وزارة التربية الكوردستانية انه بشكل مختصر ان مسألة تغيير اسم المدرسة من صلاحيات المديرية العامة للتربية وليس الوزير، مبينا انه عندما سمع الوزير بالخبر قام بالتحقيق في اسبابه فتبين ان هناك مدرستين تحملان اسم قنديل فتم تغيير اسم احداها وان الوزير امر باعادة اسم قنديل للمدرسة التي تم تغيير اسمها.

واوضح البيان ان هناك مدرسة اخرى تحمل اسم قنديل تقع في قرية قنديل.