تظاهرات العراق وحوار بغداد- كوردستان بمناقشات بارزاني والاتحاد الاوروبي

شدد نيجيرفان بارزاني رئيس إقليم كوردستان، على نبذ العنف والالتزام بالقانون والتعامل المدني مع متظاهري العراق، معبراً عن استعداد إقليم كوردستان للتعاون الكامل على تحقيق الأمان والاستقرار في العراق وحل المشاكل.

جاء ذلك خلال لقاء جرى بأربيل مع فنسنت كيوم مدير مكتب الاتحاد الأوروبي في إقليم كوردستان.

وقدم بارزاني نبذة عن أوضاع إقليم كوردستان ومحادثات الأطراف السياسية لتشكيل تحالف للكتل الكوردستانية في بغداد، والحوار بين أربيل وبغداد.

من جانبه، عبر مدير مكتب الاتحاد الأوروبي عن شكره لتسهيلات ومساعدات إقليم كوردستان لنشاطاته، وقيم عالياً اهتمام إقليم كوردستان بأحوال النازحين واللاجئين وخاصة الذين لجأوا إلى إقليم كوردستان نتيجة التوترات الأخيرة في سوريا، وأكد على التعاون والتنسيق بين الاتحاد الأوروبي وبين إقليم كوردستان في مساعدة اللاجئين.

وشغل تقييم الأحداث التي تشهدها المنطقة عموماً، وتظاهرات العراق خصوصاً، وأوضاع المناطق المتنازع عليها وسهل نينوى، جانباً آخر من اللقاء.