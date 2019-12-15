تلميذان بصريان يحققان المرتبة الاولى عالمياً بمسابقة للحساب الذهني

اعلنت المديرية العامة للتربية في محافظة البصرة تحقيق التلميذه زهراء رونق محمد امين المظفر والتلميذ يوسف محمد نجم من مدارس ايشق المرتبة الاولى عالمياً في مسابقة الحساب الذهني التي اقيمت في كمبوديا.

وذكرت مديرية العلاقات العامة والاعلام في الوزارة أن مسابقة الحساب الذهني شارك فيها 12 الف مشارك يمثلون ثمانين دولة عربية واجنبية.

واضافت إن التلميذين تمكنا في ثمان دقائق فقط من الاجابة على مائتي سؤال تتعلق جميعها بالعمليات الحسابية ويعد فوزهما عالمياً في كمبوديا تحديداً.