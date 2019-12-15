جريمة الوثبة البشعة غيرت لون المظاهرات وجوهرها

الحقيقة كنا نرى في المظاهرات السلمية التي بدأت

في البصرة وامتدت الى الوسط الى بغداد وكنا

نرى انطالقها في األول من شهر تشرين األول

بداية انتقال العراق الى مرحلة أرقى وأعلى

وكانت دليل على ارتفاع مستوى وعي الشعب

ونضوج أفكاره وتوجهاته فكانت بحق مظاهرة

عفوية عراقية انسانية حضارية ال تمثل حزب

وال تيار وال طائفة والى قومية وال محافظة وال

يقودها شيخ وال سياسي وال ضابط عسكري فكان

شعارها ) أنا عراقي وعراقي أ نا(

حقا كانت المظاهرات انتفاضة عراقية ضد الفساد

والمسئولين الفاسدين لهذا نالت التأييد والمناصرة

من قبل كل العراقيين األحرار المحبين للعراق

والعراقيين وعلى رأس هؤالء المرجعية الدينية

الرشيدة ) مرجعية االمام السيستاني الحكيمة

والشجاعة(

وكنا نأمل ان تمتد الى كل أنحاء العراق الى

المناط ق الشمالية والغربية ولو فعال امتدت الى

هذه المناطق لكانت فعال انتفاضة عراقية رائدة

في المنطقة العربية واالسالمية وألصبحت قوة

انسانية تدفع الشعوب المحرومة والمكتوية بنار

الفساد والفاسدين في المنطقة للسير في نهجها وفي

ظل نورها ولغيرت مسيرة الحياة ليست في العراق

بل في المنطقة كلها

لهذا تنبه أعداء العراق والعراقيين من اللصوص

والفاسدين ) ال سعود ودواعشهم وعبيد وجحوش

صدام وسادتهم ال صهيون( الى هذه الحقيقة

فتحركوا بسرعة بطرق وأساليب مختلفة ماكرة

وخادعة ليس كلمة حق يراد بها باطل بل كلمة

باطل يراد بها باطل لكن كلمة الباطل مزوقة

وملونة قد تضلل الجاه ل البسيط وربما تقنعه في

بعض األحيان فمنعوا تمدد المظاهرات الى

المناطق الغربية والشمالية وحصروها فقط في

المناطق الجنوبية والوسط وبغداد اي حصروها في

المناطق الشيعية فقط ومن هذا المنطلق انطلقت

االبواق التابعة ألعداء العراق المأجورة الرخيصة

تزمر وتطبل للمظاهرات واألحتجاجات السلمية

ضد ايران وضد ساسة العراق المؤيدين اليران

وتدعوا الى تحرير العراق من ايران ورفعت

شعارات أيران بره بر وحرق القنصليات

االيرانية ومقرات االحزاب السياسية والحشد

الشعبي وأغالق دوائر الدولة والمدارس والجامعات

وحتى المستشفيات وهكذا تحولت بعض الزوايا

المظلمة والغامضة من المظاهرات الى مظاهرات

ضد ايران وهناك من دعا صراحة الى أعالن

الحرب على ايران الى قادسية ثالثة رغم قلة هؤالء

األعداء اال ان أصواتهم هي االعلى واألكثر

ضجيج ألنهم ممولون ومدعومون من قبل ال

سعود ال نهيان والكثير من المجموعات االرهابية

قيل كانوا يصبون عليهم المال صبا وبغير حساب

كما ساندتهم ووقفت الى جانبهم الكثير من األبواق

المأجورة الحقيرة الوضيعة أمثال الشرقية ودجلة

المحسوبة تجاوزا على العراق والحدث والعربية

التابعة الل سعود والمئات االخرى من الذين

عرضوا شرفهم وكرامتهم في أ سواق النخاسة

والرذيلة ورفعوا ال فتة تقول من يدفع أكثر يحصل

أكثر

كما أمروا مرتزقتهم وعبيدهم وكل كالبهم في

العراق او خارج العراق السعي بقوة لخرق

التظاهرات وفعال تمكنوا من ركوب موجة

المظاهرات وفعال تم ذلك كما تمكن الكثير منهم

من قيادة أجزاء من هذه المظاهرة وحرفها عن

أهدافها التي انطلقت من اجلها وحولتها من السلمية

الى الفوضى والعنف وتخلت عن المطالب التي

أعلنتها مثل القضاء على الفساد والفاسدين سوء

الخدمات البط الة سوء التعليم وأخذت تطرح

شعارات صدامية صبيانية ال يطرحها اال الجاهل

الذي في قلبه مرض مثل عبارات شلع قلع نحن

وحدنا نمثل العراق والعراقيين اذا قال صدام قال

العراق نحن الكتلة األكبر كما طرحت تهديدات

اليران ولقادة ايران ولكل من يطرح أفكار وجه ات

نظر مختلفة لكن هذه األصوات القبيحة الماجورة لم

نسمعها عندما هاجمت كالب ال سعود داعش

الوهابية باالتفاق مع عبيد وجحوش صدام العراق

واحتلت ثلث مساحة العراق وحاصرت بغداد

وذبحت األلوف من أبناء العراق واغتصبت

أسرت األلوف من العراقيات وهدمت ودمرت

األلوف من المنازل والمساجد والمعابد والرموز

الدينية والحضارية بل كنا نسمع منها عبارات

التمجيد والتعظيم للذين سرقوا أموال العراقيين

والذين ذبحوا شباب العراق والذين اغتصبوا

واسروا العراقيات للذين دمروا العراق بل الكثير

من هؤالء اي من دواعش السياسة في العراق

اعتبروا غزو كالب ال سعود داعش الوهابية

انقاذ للعراق لتحرير العراق من االحتالل الرافضي

المجوسي وحماية السنة من األبادة التي يتعرض

لها السنة العرب على يد الشيعة الفرس المجوس

كما بدأ هؤالء المندسين والمجرمين بقتل

المتظاهرين السلميين والقوات األمنية والمواطنين

األبرياء فحولوا ساحات التظاهر الى ميادين

تحريض وتشجيع للحرب على ايران االسالم قيل

ان هؤالء الدواعش الوهابية والصدامية وعدوا ال

سعود بان االنتصار على العراقيين بات قريبا

وسيتحقق شعار نبيكم معاوية ال شيعة بعد اليوم

وطلبوا من ال سعود ان يختاروا أميرا ليحكم

العراق الن العراق أصبح ضيعة من ضياعهم

لهذا قرروا تطبيق وصية معاوية التي تقول) ال

يستقر أمر العراق لكم اال اذا ذبحتم تسعة من كل

عشرة من العراقيين وما تبقى منهم اجعلوهم عبيدا

وخدما لكم( كما قرروا تطبيق شعار نبيهم معاوية

)أرسلت للذبح فاذبحوا( وكانت جريمة الوثبة

البشعة تطبيقا لشريعة الدين الوهابي دين ال سعود

ونبيهم معاوية جريمة بشعة منكرة شاب رفض

األهانة والتجاوز على كرامته وشرفه فهجموا عليه

فهرب الى بيته ودخلوا ورائه فلم يبق امامه اال ان

يموت شجاعا وكريما فسحب بندقيته وتصدى

للمهاجمين وعندما توقف عن الرمي القي القبض

عليه وذبحوه ومثلوا به ثم علقوه في أعمدت

الكهرباء ال شك أنها أعادة لجرائم الفئة الباغية

بقيادة ال سفيان التي هي ذبح الناس األحرار

األبرياء وتقطيع أجسادهم وتعليقها فهم الذين ذبحوا

أبناء الرسول ورفعوا رؤوسهم على الرماح واسروا

بنات الرسول وهذا ما يفعله ال سعود وكالبهم

بالمسلمين األحرار حقا كانت جريمة قد هزت العالم

ال شك أنها جريمة بشعة

لهذا على المتظاهرين ان ابتغوا نجاح مظاهراتهم

وتحقيق أهدافهم ان يتخذوا االجراءات التالية

ان يلتزموا بالسلمية فنجاح المظاهرات بالسلمية

الويل لكم وللشعب اذا تحولت الى العنف والفوضى

ان يجتمعوا ويتفقوا وفق خطة واحدة وبرنامج

ان يختاروا قيادة واضحة تمثلهم فعدم وجود قيادة

واحدة واضحة تفتح الباب لعناصر معادية العراق

والعراقيين

ان يكشفوا المندسين ويقوموا بعزلهم والقاء القبض

عليهم وتسليمهم الى االجهزة االمنية

مهدي المولى