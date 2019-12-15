جلسة مجلس القضاء الاعلى السادسة عشر المنعقدة بتاريخ 2019/12/15

ناقش مجلس القضاء الاعلى في جلسته المنعقدة بتاريخ 15/12/2019 دور مجلس القضاء الاعلى على ضوء صدور قانون مفوضية الانتخابات وبين المجلس انه في الوقت الذي يبدي المجلس تحفظه على اشراك القضاة في مجلس مفوضية الانتخابات وسبق وان تم اعتراض المجلس في حينه اثناء المناقشات التي سبقت إقرار القانون وابداء الرأي بعدم مشاركة القضاة في أعمال تنفيذية وإشرافية في مجلس مفوضية الانتخابات وأن يقتصر دور القضاء على النظر بالطعون التي تقدم على قرارات مجلس مفوضية الانتخابات من خلال الهيئة التمييزية في محكمة التمييز الا أن وجهة نظر مجلس القضاء الاعلى لم يتم الاخذ بها لذا و مع صدور هذا القانون الواجب التطبيق من قبل جميع الجهات المعنية به ومنها القضاء , فقد ناقش مجلس القضاء الاعلى آلية تنفيذ القانون واختيار القضاة وأعضاء مجلس الدولة في هذا المجلس وتقرر مفاتحة مجلس القضاء في اقليم كوردستان لترشيح عدد من السادة القضاة من الاقليم لاجراء القرعة في مجلس القضاء الاعلى واختيار اثنين منهم , كذلك مفاتحة مجلس الدولة لترشيح عدد من المستشارين ليتسنى لمجلس القضاء الاعلى اختيار

اثنين منهم , كذلك الطلب من رئاسات محاكم الاستئناف في جميع المحافظات ترشيح من تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في القانون تمهيداً لاجراء القرعة واختيار خمسه منهم وبحضور ممثل الأمين العام للامم المتحدة ووسائل الاعلام التي ترغب بالحضور .