حسين الفايز النائب المستقل عن ذي قار مرشحا لمنصب رئيس الوزراء

ذي قار .خاص

يظهر النائب المستقل حسين الفايز في عديد الصور مع متظاهرين في الناصرية مركز محافظة ذي قار جنوب العراق التي شهدت أعنف التظاهرات، وسقط فيها العشرات من المتظاهرين في مواجهات مع قوات الأمن.

النائب حسين الفايز، وهو من قبيلة البدور المعروفة في ذي قار، ويشغل مقعدا نيابيا كان دخل في جدل شديد مع أوساط حكومية، مطالبا بمزيد من الإجراءات التي توفر لمواطني المحافظة حقوقهم في العمل والكرامة الإنسانية، والتمثيل العادل في الحكومة والبرلمان، وكان إنتقد بشدة العنف المفرط ضد أبناء محافظته من قبل قوى الأمن، وطالب بمحاكمة المسؤولين عن قتل المتظاهرين.

يأتي تداول إسم الفايز بعد رفض المتظاهرين للعديد من الأسماء التي طرحت لشغل منصب رئيس الوزراء خلفا للمستقيل عادل عبد المهدي بوصفهم جزءا من المنظومة السياسية المتهمة بالفساد، ولايمكن لهم شغل المنصب.