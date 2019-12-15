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خبير: القوات الأمنية تستطيع حماية المتظاهرين لكنها لا تملك الإرادة لذلك ’’بسبب خوفها من الفصائل’’ …

خبير: القوات الأمنية تستطيع حماية المتظاهرين لكنها لا تملك الإرادة لذلك

أكد الخبير الأمني هشام الهاشمي، اليوم الأحد، أن القوات الأمنية تملك المقدرة على حماية المتظاهرين ومنع الحوادث التي حصلت كمجزرة السنك والخلاني وكذلك حادثة ساحة الوثبة، ولكنها لا تملك الإرادة بالنسبة للقيادات الأمنية.

وأوضح الهاشمي  أن «من يقوم بالاعتداء على المتظاهرين محمي، يحظى بدعم الأحزاب والفصائل المسلحة، ولديه القدرة على إقالة تلك القيادات وإحالتهم إلى المحاكم».نتيجة بحث الصور عن هشام الهاشمي

وأضاف، أن «الضعف الذي نشاهده من القوات الأمنية يأتي بسبب أن تلك القيادات تريد الحفاظ على مناصبها فقط، حيث أن القوات الأمنية لديها التدريب الكافي للتعامل مع هذه الحوادث، ولكن لديها عجز إرادة بشأن تنفيذ الأوامر وليس عجز قدرات».

لافتاً إلى أن «القوات الأمنية لديها الرصد الجيد وعناصر بأعداد كبيرة ضمن ساحات التظاهر، ويمكنها التحرك لمنع أي فعل أو حادثة بناءً على ذلك».

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