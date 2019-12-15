دور المحامي العراقي من خلال نقابة المحامين في دعم انتفاضة تشرين

– نقيب المحامين: نطالب بتأسيس حكومة وطنية تقود مرحلة انتقالية، من خلالها نؤمن تعديل الدستور ونُنجز قانوناً انتخابياً يُعد مواجهة حقيقية لسُراق المال العام

على مدار أيام الحراك الشعبي السلمي منذ مطلع شهر تشرين الأول، والعراقيون بمختلف اختصاصاتهم الوظيفية وتوجهاتهم المهنية وخاصة ذوي الطبقة النخبوية المثقفة، يسارعون لمؤازرة إخوانهم المتظاهرين في ساحة التحرير وشتى ساحات الاعتصام في الشارع العراقي. مساندة أي حراك جماهري يعني الدعم المتواصل والمتوازي مع جريان الأحداث بالأخص فيما يتعلق بموضوع اعتقال النشطاء والإعلاميين والمتظاهرين بمختلف انتماءاتهم، فهم يلتمسون تضامناً من قبل هيئة دفاع، تطالب بحقوقهم، وتجتهد في سبيل إطلاق سراحهم، في دولة يدعي دستورها بأنها تسير على خطى النهج الديمقراطي الحر.

في خيمة نقابة المحامين التي تقع في ساحة الطيران المجاورة لساحة التحرير التقينا بنقيب المحامين ضياء السعدي والذي علق على تضامن النقابة بمنتسبيها بقوله :” خيمة نقابة المحامين العراقيين اعتادت منذ أول ايام الانتفاضة أن تستقبل المحامين الوافدين من محافظات العراق، اليوم وفد إلينا مجموعة منهم من محافظة واسط ليشاركوا محاميّ بغداد، مما يدل على وقوفنا جميعا كنقابة الى جانب المتظاهرين والمحتجين” وفيما يتعلق بالدور الاساس للنقابة والذي تمثله في غضون مجريات أحداث الثورة يعقب السعدي قائلا:” نعلن عن موقفنا الصريح إزاء ضرورة الاستجابة لمطالب المتظاهرين المشروعة المعلنة والواضحة، والتي تتعلق بتأسيس حكومة وطنية تقود مرحلة انتقالية، من خلالها نؤمن تعديل الدستور وننجز قانون انتخابي يعد مواجهة حقيقية لسراق المال العام مما يؤمن بناء الدولة بعيداً عن المحاصصات الطائفية والأثنية، ومايؤمن أيضاً محاسبة قتلة الشعب العراقي من المتظاهرين السلميين”.

خلال أيام التظاهر وساحات الاعتصام في شوارع العراق تشهد حالات اعتقال واختطاف متعمدة فهل تؤدي نقابة المحامين في الدفاع عن هؤلاء الأبرياء دورها كما يجب! يجيبنا النقيب السعدي قائلاً:” كان لمحاميّ العراق حقيقة دور بارز في هذا الشأن فقد أمنوا إطلاق سراح العديد من المعتقلين والموقوفين من مراكز الاعتقال والسجون”. دعاوى جزائية ومدنية تقدم من قبل لجان المحامين المُشكّلة من قبل النقابة تهدف لتعويض المتضررين، وبهذا الصدد يضيف السعدي قائلاً:” نقوم برفع دعاوى مدنية من أجل تعويض أهالي الشهداء والمصابين باضرار جسمانية خطيرة، ودعاوى أخرى جزائية كذلك، للمطالبة بضرورة انزال العقاب الصارم على من قتل ابناء شعبنا من المتظاهرين السلميين أو من تسبب لهم بإصابات جسدية” مشيراً الى أن كل من له يد من قريب أو بعيد في تعريض أبناء الشعب العراقي الى الأذى المتعمد ليس بمنأى عن العقاب والمحاسبة حسب القوانين المتنفذة. وقفة تضامنية يقدمها محامو العراق نساءً ورجالاً مع الثوار في شتى محافظات العراق، إذ قالت المحامية رضاء جمال رؤوف: ” نحن هنا نقدم الدعم اللوجستي باسم النقابة لكل متظاهرينا من ابناء الشعب العراقي في كل مكان، ونقوم بدورنا كطامحين للتغيير نحو الافضل من خلال تعديل بنود الدستور وهذه هي القضية الأهم التي نعمل عليها”.

وقال الحقوقي حيدر العامري بهذا الشأن أيضاً: “الحقوقيون يجب أن يكون لديهم إلمام تام بالقانون، بينما نجد لجنة كتابة الدستور التي انتفض الشعب ضدها وضد الدستور والنظام البرلماني بأكمله قد اثبت محاصصته وطائفيته وفشله” منوهاً الى أن من كتب الدستور العراقي لايفقه شيئاً في القانون ومعقبا بقوله:” يفترض أن يكون المسؤول عن كتابة الدستور العراقي مختصاً ملماً بالقانون على أقل تقدير إن لم يكن بالقانون الدولي” مشيراً الى أن أعضاء البرلمان العراقي الحالي من شاركوا في كتابة الدستور غير حاصلين على شهادة القانون ويضيف قائلاً:” بل أن الادهى من ذلك هم أميّون من خريجي المرحلة الابتدائية أوالصناعة وهذا ليس انتقاصاً، ولكن يجب أن يراعى الاختصاص في ذلك”. مؤكداً على أن نقابة المحامين واتحاد العراقيين لديهم دستور مثالي بديل للدستور الحالي. ويختتم العامري بقوله:” إن تجربة العراق لا يمكن مقارنتها بالنظام الامريكي الفدرالي بسبب اتساع رقعة السكان وتنوعها، ايجاد شخص منتخب من قبل الشعب ليكون قائداً هو الحل الأمثل”. وقال المحامي فاخر جبار السويعدي من بغداد فيما يخص ملف المعتقلين :” لقد قمنا بإطلاق سراح العديد من المعتقلين جراء مشاركتهم في التضاهرات، ولدينا قائمة من الاسماء نعمل على متابعة قضاياهم في المحكمة المركزية في الرصافة”. بينما أعرب المحامي زامل الزبيدي عضو نقابة المحامين في الصويرة عن تضامنه وعن دور محامي العراق بقوله:” منذ انطلاق الاحتجاجات في عموم العراق ولرجل القانون دور بارز، فقد أعلنت نقابتنا باننا وكلاء عن الشعب العراقي هذا من جانب، ومن جانب آخر وقوفنا وتواجدنا في كافة ساحات الاعتصام، كذلك الدفاع عن حقوق الضحايا من المغدورين والمخطوفين، و دورنا في إعادة كتابة الدستور، بالإضافة الى البحث في المطالب المشروعة للمتظاهرين في أروقة البرلمان”. ما يؤكد على أن المحامي العراقي غالباً ما يتصدى لعمليات الاختطاف والاعتقال القسري المنظم تجاه الشباب المشارك في الحراك السلمي من نشطاء وأطباء وإعلاميين وغيرهم.