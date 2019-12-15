الى من رحل بدون وداع

اشتاقت لك روحي

و تعج بالذات ملايين المسافات فالبحار بيننا

مكللة بالجراح

فكيف أنا في بعدك اصبحت

امسك الراح بغير راح

و عطر شوق حنين لك فواح

أمن صبر يا من كرس عمره للنسيان

أو من درب يقود عمري للريعان

و يدوم ربيعي عمري برحيلك

أو تفنى الروح مني بغير حسبان

يا روحا تحوم في ملكوته

خذيني حيث أنت له

أو فليكف الباق في صدري وروحي من ذكراهم عن الخفقان …

ذكرى البياتي