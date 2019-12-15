الى من رحل بدون وداع
اشتاقت لك روحي
و تعج بالذات ملايين المسافات فالبحار بيننا
مكللة بالجراح
فكيف أنا في بعدك اصبحت
امسك الراح بغير راح
و عطر شوق حنين لك فواح
أمن صبر يا من كرس عمره للنسيان
أو من درب يقود عمري للريعان
و يدوم ربيعي عمري برحيلك
أو تفنى الروح مني بغير حسبان
يا روحا تحوم في ملكوته
خذيني حيث أنت له
أو فليكف الباق في صدري وروحي من ذكراهم عن الخفقان …
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