زينب العسكري تنشر فيديو لابنتها

أطلت الفنانة المعتزلة زينب العسكري عبر حسابها على “سناب شات” بعد فترة طويلة من ابتعادها عن مواقع التواصل الإجتماعي.

زينب العسكري نشرت مقطعاً فيه وهي تستعرض مهارة ابنتها في الرقص خلال مشاركتها زميلاتها في رقصة استعراضية على المسرح بمناسبة إحدى المناسبات الوطنية في الإمارات.



وعبرت زينب العسكري عن فخرها بموهبة إبنتها التي ظهرت علامات الخجل على وجهها.

يشار إلى أن آخر مرة ظهرت فيها زينب العسكري عبر “سناب شات” كانت بعد وفاة شقيقتها، وأعربت عن حزنها على وفاتها ومتحدثة عن الألم الكبير الذي تعيشه والدتها حزناً على فقدانها.