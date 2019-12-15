صحة الكرخ : استمرار الحملة الوطنية لفعالية العلاج الجماعي الوقائي لطلاب المدارس الابتدائية ضمن الرقعة الجغرافية للدائرة

تستمر الملاكات الطبية والصحية في دائرة صحة بغداد/ الكرخ – قسم الصحة العامة بتنفيذ الحملة الوطنية لفعالية العلاج الجماعي الوقائي للديدان لطلاب المدراس الابتدائية (الحكومية،الاهلية) ضمن المراكز الصحية التابعة لقطاعات الرعاية الصحية الاولية وللمرة الثانية

وأوضحت مسؤولة وحدة البلهارزيا والطفيليات المعوية الدكتورة خلود وليد (ان هذه الحملة سوف تنفذ كل عام دراسي للقضاء والوقاية من الإصابة بالديدان المعوية حيث تم إعطاء كل طالب حبة واحدة من علاج الميبندازول(500 ملغم) لجميع طلاب المدارس الابتدائية (الحكومية،الاهلية)

وبدورها أكدت الدكتورة رواء سمير بضرورة عدم أعطاء علاج(الفلاجيل) ومشتقاته للطلاب المشمولين بالفعالية (10) ايام قبل وبعد تناول العلاج وأضافت سمير ان الحملة استهدفت (603080)طالب وطالبة وعدد المدارس المشمولة ضمن دائرتنا (1224) مدرسة .

اعلام صحة الكرخ