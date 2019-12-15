عواصف رعدية وأمطار ابتداءً من يوم غد

توقعت هيئة الانواء الجوية، امس السبت، ان تشهد البلاد ابتداء من الاثنين تساقط امطار مصحوبة بعواصف رعدية.

وقالت الهيئة في بيان ان “الطقس سيكون ليوم الاثنين في المنطقة الوسطى والجنوبية غائم مع تساقط زخات مطر وحدوث عواصف رعدية، يتحول تدريجيا خلال الليل في الاقسام الغربية الى صحو، مع انخفاض قليل لدرجات الحرارة”، مبينا ان “الطقس سيكون في المنطقة الشمالية غائم مع تساقط زخات مطر خفيفة في الاقسام الشرقية منها ويتحول الطقس في الاقسام الغربية خلال الليل الى غائم جزئي”. واضافت الهيئة ان “الطقس سيكون ليوم الثلاثاء في المنطقتين الوسطى والشمالية غائم جزئي وفي الاقسام الشرقية يكون غائما مصحوبا بتساقط زخات مطر خفيفة، فيما سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية صحوا مع بعض الغيوم ودرجات الحرارة تنخفض بضع درجات”.واشارت الهيئة الى ان “الطقس سيكون ليوم الاربعاء في المنطقة الوسطى غائما جزئيا مع فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة في اقسامها الشرقية ويتحول تدريجيا الى صحو، فيما سيكون الطقس في المنطقتين الشمالية والجنوبية صحوا مع بعض الغيوم”.