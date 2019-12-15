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فوز الشطي .. زواج مفاجئ وحفل زفاف مثير للجدل

احتفلت الفنانة الكويتية فوز الشطي بحفل زواجها، بطريقة فاجأت الجميع كونها لم تعلن عن ارتباطها في وقت سابق.

وأبهرت فوز الشطي التي لم تكشف عن هوية زوجها، الحضور بالفخامة التي ميزت حفل الزفاف وإطلالتها التي طغى عليها الثراء الفاحش.

حفل زفاف فوز الشطي الأسطوري، كما وصفه كل من شاهد الفيديوهات المتداولة عنه، حضره مجموعة من الفنانين الكويتيين، وتألقت العروس خلاله بإطلالتين الأولى، اختارتها أن تكون تقليدية تراثية ولكن أكثر ما لفت فيها المصوغات الذهبية الضخمة التي تزيّنت بها، والثانية بالفستان الأبيض، مع مجوهرات مرصعة بالماس زينت عنقها وشعرها، واللافت أنه كان هناك شبه إجماع على أن فوز الشطي في إطلالتها بدت شبيهة النجمة العالمية أنجلينا جولي .

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