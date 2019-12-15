لعبد الخالق حسين (اعطنا اسماء ملشيات واحزاب موالية للسعودية)..(لنهاجمها مثل ما لدى ايران)

بسم الله الرحمن الرحيم

ملاحظة دققوا فيها جيدا.. يا من تخوفون الشيعة من عودة البعث:

بكل تاريخ العراق لم يرجع للوراء بخصوصية ما نقصده…. بمعنى ذهبت الملكية ولم ترجع.. وذهب الناصريين (الاخوين عارف).. ولم يرجع حكم الناصريين.. وذهب البعث.. ولن يعود. . وتخويف الشيعة من عودة البعث.. (ضحك على الذقون) .. (فنجد حزب الدعوة.. اصر على الحكم) .. ورفع شعار (قابل احنه نطيه بعد) .. وغصبن ما عليهم اعطوها وهم صاغرون.. (فجاء عادل عبد المهدي) من غير حزب الدعوة…. وسقط الاخير غير ماسوف عليه ايضا.. ووصل الحال بالدعوة انه ادرك (بان عنوانه الحزبي ايضا اصبح سببا في فشل مرشحيه) ليتخلى بالعوبة (محمد شياع السوداني عن عنوانه الحزبي الدعوة وعن قائمة دولة القانون) تمهيدا لترشيح نفسه لرئاسة الوزراء لخداع الراي العام… كدليل بان الشارع رافض للعنوان الحزبي للدعوة .. وكانت نتيجة ترشيح السوداني بانه ايضا تم رفضه لان ريحة الدعوة النتنة جاءت معه..

ولنتبه ايضا .. (بان العراقيين قد يقولون ان زمن الملكية افضل.. من الوضع الحالي. .ولكن بالتاكيد يرفضون عودة حكم الملكية)… وقد يقولون (زمن البعث افضل من وضع الفساد الحالي.. ولكن بالتاكيد يرفضون عودة حكم البعث المجرم).. هذه حقائق ليفهما من لا يريد ان يفهم طبيعة المجتمعات بارض الرافدين..

فلو حذرتمونا من عودة غير البعث.. (وجهة نظر سنحترمها)

ولكن عودة البعث.. فمحال.. (وان حصل لا سامح الله، وهذا مستبعد) فهذا بسبب (سياسيي شيعة الكراسي الموالين لايران) الذين ملئوا الاجهزة الامنية بضباط الدمج الموالين لايران المليشياتيين والحزبيين، ليضافون الى ضباط بعثيين سابقين مرضي عنهم ايرانيا،.. وتذكروا بان ايران والموالين لها يدعمون البعث السوري.. المتهم بدعم الارهاب بالعراق منذ 2003 باعتراف المالكي.. ولا ننسى ملفات الفساد الكبرى لشيعة الكراسي الموالين لايران الذين يبقون عشرات الاف الارهابيين بالسجون بدون اعدامهم او محاكمتهم. من اجل جني المليارات من عقود التغذية التابعة لوزارة العدل..

وهل تعتقدون امريكا صرفت ترليونات الدولارات لاسقاط البعث عام 2003 وما بعدها من 16 سنة.. حتى تعيد الحكم للبعث.. فمن يعتقد ذلك فهو واهم..

فيتسائل (اعوان النظام السياسي الفاسد بالعراق) لتسقيط التظاهرات بوسط وجنوب العراق ..

بقولهم .. (منذ بدء الانتفاضة، لم نسمع منكم اي نقد وادانة للسعودية وغيرها من الدول التي تريد بالعراق شراً)؟ وهنا نسال .. (ليعطينا عبد الخالق حسين.. اسماء المليشيات والاحزاب التي تجهر بولاءها للسعودية وتضع صور ملوك السعودية بشوارع العراق قسرا.. وتقتل المتظاهرين.. وتعلن بانها ستهاجم مصالح الدول المعادية للسعودية داخل العراق لنقل المعركة للعراق لتأمين الداخل السعودي.. ومواقع المعسكرات التابعة لمليشيات سعودية بالعراق.. التي تهرب السعودية صواريخ ارض ارض اليها لاستهداف دول الجوار.. وتستفز العراقيين بتصريحات سعودية بزيادة صادراتها للعراق بـ 20 مليار دولار في وقت ملايين العراق عاطلين عن العمل والاف المصانع متوقفة)..

اؤكد لكم (لن تستطيعون الاجابة) لانه لا يوجد للسعودية ذلك. .. بل كل ذلك لدى ايران ونظامها العفن الدموي..

ثم العجب العجاب ان عبد الخالق حسين.. (يتهم الدواعش والقناصة) الذين يقتلون الابرياء بالتظاهرات؟؟ في وقت امريكا اعلنت ان الدواعش موجودين اساسا بالمثلث الغربي.. وليس في التظاهرات.. ومن يقتل المتظاهرين هم اعوان ايران من المليشيات التي تتبع خامنئي الذي وصف المتظاهرين بالمشاغبين ووصفهم امام جمعة طهران بشيعة الانكليز.. اي تشريع لقتلهم..

والعجب العجاب بهؤلاء الكتاب والاعلاميين الذين يدافعون عن النظام السياسي الفاسد بالعراق .. بنفس الصياغة التي كان من كان يدافع عن صدام قبل 2003 .. فيقولون اليوم (نحن لسنا مع النظام الفاسد ولكن نحن نتبه للعلبة القذرة التي تريد تدمير العراق باسم الشيعة وباسم المطالب المشروعة).. كاعلام الموالين لصدام.. (نحن لسنا مع دكتاتورية صدام.. ولكن نحن ضد امريكا واسرائيل الذين يريدون اسقاط العراق باسقاط صدام) بالمحصلة كلامهم هو دفاع عن بقاء صدام ايضا.. وكلام اعوان النظام الفاسد هم مع هذا النظام..

وليتذكر (عبد الخالق حسين) مع (زميله المدافع عن النظام الفاسد بالعراق).. (وداد فاخر)

الذي اضاف عبد الزهرة لعنوانه اخيرا.. لاغراض معروفة.. (بان لولا الجوكر الامريكي) لما سقط صدام والبعث بل وموروث 1400 سنة من حكم السنة على رقاب الشيعة بالعراق، ولكان الشيعة لحد اليوم ينتظرون الامام المهدي لينقذهم من طغيان حكم السنة .. وهذه رسالتنا للمتظاهرين المنتفضين بالخضراء بانكم لو بقيتم 35 سنة مقابل الخضراء لن يسقط النظام الفاسد بالعراق، فما عليكم الا بالجوكر الامريكي الذي سيرجح الكفة لاسقاط هذا النظام الارعن الحاكم اليوم بالعراق..

ثم من زرع التوتر بين ابناء وسط وجنوب العراق، بالتاكيد ليس الامريكان.. فمن مزق شيعة العراق افقيا هي المرجعيات الاجنبية بالنجف (لصدريين ولا صدريين) ومن مزق المرجعية عاموديا لحوزة صامتة وحوزة ناطقة.. هي نفسها هذه المرجعيات. .ومن مزق الشيعة سياسيا (لولائية ولا ولائية) هو الخميني الايراني، ومن مزق الشيعة سياسيا لاحزاب فاسدة فاشلة .. ايضا هي وحي المرجعيات فحزب الدعوة من وحي مرجعية الصدر الاول، والمجلس الاعلى من وحي الخميني حكم ايران، والمجلس الاعلى من الخميني الايراني، والتيار الصدري من الصدر الثاني اللبناني الاصل.. الخ..

ومن حرض العراقيين على بعضهم البعض .. بالتاكيد ليس الامريكان.. (فخرائط سايكيس بيكو باعتراف الملك فيصل الاول).. بان العراق مجموعة من مكونات متنافرة لا يجمعها جامع ولا يوحدها موحد.. ضمت قسرا بكيان سياسي واحد .. فطبيعي ان تنفجر الصراعات القومية والمذهبية لعقود وقبل دخول الامريكان اصلا.. فازمة العراق ليس انه بلد موحد يراد تقسيمه، بل مقسم يراد توحيده قسرا.

ثم اعلمون بان (جريمة الوثبة) التي قام بها مختصين بهذا الافعال (تعليق الجثث والتمثيل بها)

لا تعكس المتظاهرين.. (وخير دليل). .(بان المتظاهرين لم يتفاعلون مع عملية التعليق للجثة). .ولم نسمع هتافات للمتظاهرين.. وتم فرز (المجرمين) وتسليمهم للقضاء العراقي.. لمحاكمتهم.. واصدار بيان بالبراءة منهم.. بمعنى لو قارنا بين جريمة الوثبة.. وجريمة جسر الفلوجة.. فوجدنا مثلا (في عملية تعليق جثث المقاولين بالفلوجة وصرخات الله اكبر من قبل الحشود تحتها).. لتعكس وحشيتهم.. ولكن لم يحصل ذلك بجريمة الوثبة.. التي كانت مستطرقة وغريبة على المتظاهرين بالتحرير..

(ومثلما وجدنا مثلا بتعليق جثث الوصي عبد الاله ونوري السعيد) والتمثيل بجثتيهما تحت صرخات التاييد من قبل الحشود (ولم تكن الحشود بعثية).. للعلم فقط.. (وهذا ليس تبرأة للبعث من ابشع الجرائم التي اقترفها) ولكن نبين بان هناك مع الاسف ثقافة عند شرائح اجتماعية (السحل والقتل والتمثيل بالجثث). . ولا ننسى هذه ثقافة موجودة لدى داعش والحشد، حيث وجدنا ابو عزرائيل يحرق جثة لمقاتلين تابعين لجند الخلافة (داعش).. ويعلق جثة اخرى ويقصبها بسيفه .. بتاييد من انصار مليشة الحشد الحكومي.. فماذا تقولون في ذلك؟ في وقت النبي يؤكد (لا تمثلون حتى بالكلب العقور)..

وبخصوص (التيار الصدري ومقتدى الصدر وسرايا السلام- القبعات الزرق).. فهؤلاء بالفعل اكبر مندسين ولا امان لهم.. ومتفقين على ذلك. ولكن هؤلاء مصيرهم الزوال فور سقوط النظام السياسي الفاسد وكشف الفاسدين وملاحقتهم..

وردا على عبد الخال حسين وتاكيد (بان الشيعة العرب.. ثاروا ضد الفساد.. وليس ضد السعودية)

فهناك من يقول (5 الاف انتحاري سعودي بالعراق)؟؟ سؤالنا.. (من يثبت ذلك) واين (القوائم التي تشير لذلك)؟ ؟ ثم هناك (100 جنسية بالعالم شاركوا مع تنظيم داعش) منهم 11 الف تونسي وتونسية انضموا لداعش بالعراق وسوريا.. (فلماذا عملاء ايران لم يهاجمون جنيسات العالم واختزلوها بالسعودية)؟؟ مايكل كالدويل القائد بقوات التحالف بعد 2003.. اشار بان اغلب الارهابيين الاجانب بعد 2003 هم مصريين بالعراق.. والزرقاوي غير اسم تنظيم جند الشام بالعراق للتوحيد و الجهاد لكثافة المصريين ببلاد الرافدين الذين جلبهم صدام ضمن التلاعب الديمغرافي ضد الاكثرية الشيعية العربية في العراق..

وزعيم القاعدة الاخطر والاقسى لسنوات هو ابو ايوب المصري والمسؤول العسكري للقاعدة ابو يعقوب المصري ومفتي مجرزة عرس التاجي مصري (ابو ذيبة المصري) الخ.. فلماذا لم نجدكم تهاجمون مصر والمصريين.. الذين رفضوا اسقاط صدام والبعث حتى النفس الاخير.. بل العكس تمنحون مصر نفط مخفض وعقود.. مكافئة لها على دعمها للارهاب شعبا وحكومات..

ولا ننسى ما اكده تقرير بريطاني بان شعبية تنظيم القاعدة تراجعت بكل الدول الاسلامية وشعوبها الا لدى الشعب المصري ومصر زادة شعبية القاعدة..

ثم ان تنظيم القاعدة وداعش كفروا ال سعود.. وافتوى بالجهاد ضد ال سعود.. بل حتى شمخاني مسؤول الامن القومي الايراني اعترف بان ايران وقفت ضد مخططات لاسقاط ال سعود لان سقوطهم يعني وصول داعش لحكم السعودية.. وتقسيمها.. اي ايران تخاف من بروز دولة للشيعة العرب نفطية بالمنطقة الشرقية جوار وسط وجنوب الرافدين والاحواز.. فماذا نفهم من كل ذلك؟

ولنتذكر بان من دمر العراق وكبده الخسائر الحقيقية التي ادت لبطالة ملايين العراقيين الشيعة العرب وسلب ثرواتهم بمئات المليارات و ترك العراق بلا صناعة ولا زراعة ولا خدمات ولا كهرباء.. هم الموالين لايران.. الفاسدين بالحكم بالعراق، وليس الوهابية ولا داعش ولا القاعدة.. (مع التنبيه بان اغلب ارهابيين داعش هم عراقيي الجنسية وزعيمهم عراقي الجنسية ابو بكر البغدادي) وليس سعودي ولا سعوديين..

ومن جعل الشيعة العرب يرفعون شعار (نريد وطن).. كاشارة بان وطنهم سلب منهم..

اليس هم (الاحزاب الاسلامية المحسوبة زورا شيعيا الموالية لايران).. الذين جعلوا العراق مرتعا للايرانيين يصولون ويجولون فيه بكل خيانة وخسة.. وعمالة.. ومليشيات ومخدرات وفساد.. ثم هل تابعت يا عبد الخالق حسين.. الوثائق الدولية التي كشفت فساد العصائب وقيس الخزعلي والاموال باسماء زوجته وزوجة اخيه واسماء اقاربه.. بعشرات الملايين الدولارات . .وشبكات المافيات بتهريب الاموال وتفكيك المنشئات النفطية وبيعها بارخص الاثمان.. لايران.. وهذا مثال للمليشيات و احزابها.. الذين سلبوا العباد حتى حقهم بالامل والحلم.. بحياة افضل.. ونقول لك ولوداد فاخر.. بان العراق ولبنان يشتركون بهجرة ملايين من ابناء شعوبهما للخارج بحثا عن وطن لعقود.. وهذا ما ادى لتشابه الشعارات (نريد وطن)..

وبخصوص (اللوريات، سيارات الحمل).. التي توزع الطعام.. فهذا نشاهده كلما نذهب للتظاهرات (المواكب الحسينية) نفسها بسياراتها توزع الطعام للمتظاهرين.. وتجمع التبرعات لذلك . . بتكاتف لا مثيل له لاسقاط نظام الفساد والافساد..

اما بخصوص (ترويج الاكاذيب) عن من يلبسون اقنعة الجوكر ويحرقون ويخربون.. فهذا كلام واهي.. وهي كلها محاولات مفضوحة من قبل اعداء امريكا.. الذين هم سبب بلاء العراق.. لعقود ولحد الان من اسلاميين وقوميين وشيوعيين.. ابتلي بهم العراق لحد يومنا هذا..

ونذكر بان حرق القنصلية الايرانية بكربلاء والنجف هي انعكاس لتدخلات ايران السافرة بالشؤون العراقية.. ولافشال مخططات طهران لضم العراق لايران كمحافظة ايرانية بكل خسة وغطرسة ايرانية.

ونؤكد لا ياس من رحمة الله….

فهناك من ياس من سقوط حثالات ايران الفاسدين بالعراق.. نقول كذلك قالوا عن صدام.. وياس الناس حتى اقتنعوا بان حفيد حلة صدام سوف يحكمو مستقبلا.. وجاء اليوم وسقط صدام وال تكريت والمجيد شلع قلع.. رغم انهم اخذوا من عمر العراقيين والاجيال والدماء والاموال الكثير الكثير.. ولكن هذه هي الاقدار..كذلك من يحكمنا اليوم.. نحن اشد حقدا عليهم من حقدنا على صدام.. لان صدام سني عدو لنا.. فهناك مبرر لجرائمه الطائفية والعنصرية ..ولكن ما هو مبررات المحسوبين زورا وكفرا شيعة علينا ليسرقون الطائفة ويبطشون بها .. ويقمعون احرار الطائفة المتظاهرين ضد الفساد. ويتواطئون مع الاجنبي الايراني الحقود ..

ثم كلامكم يا عبد الخالق حسين يؤكد (وجود القوى السياسية الحالية بالحكم) ليس ضمانة للشيعة

فبقاء هؤلاء الموالين لايران بالخضراء، الموالين لايران، تركوا شيعة العراق باسوء عيشة وملايين العاطلين عن العمل وتعليم فاشل. .وقطاعات صحية وخدمية رديئة.. وقطاعات صناعية وزوراعية مهملة.. (فماذا سوف نخسر اذا جاء البعث او حكم السنة مجددا لا سامح الله)؟؟ قل لنا؟؟ واذا هم يدركون بان بقاءهم بالسلطة ليس ضمانة فلماذا عرقلوا قيام اقليم وسط وجنوب الرافدين من الفاو لسامراء مع بادية كربلاء النخيب وديالى. . ليؤمنون وجود الشيعة العرب ومستقبلهم بارض الرافدين.. لماذا لم يسعون لجعل مدينة النجف دولة كالفتكيان لترعى المرجعية شؤون الشيعة بالعالم وتفك وصايتها السياسية والمالية عن شيعة العراق، وجعل النظام رئاسي فدرالي، واقامة افضل العلاقات مع الدول المتقدمة بالعالم وخاصة امريكا، فالذكاء ان تكسب امريكا، والغباء ان تعاديها..

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واخير يتأكد للشيعة العرب..بمنطقة العراق بمختلف شرائحهم.. ضرورة تبني (قضية شيعة العراق)…. بعشرين نقطة.. كمقياس ومنهاج يقاس عليه كل من يريد تمثيلهم ويطرح نفسه لقياداتهم .. علما ان هذا واخير يتأكد لشيعة العراق بمختلف شرائحهم.. ضرورة تبني (قضية شيعة العراق)…. بعشرين نقطة.. كمقياس ومنهاج يقاس عليه كل من يريد تمثيلهم ويطرح نفسه لقياداتهم .. علما ان هذا المشروع ينطلق من واقعية وبرغماتية بعيدا عن الشعارات والشموليات والعاطفيات، ويتعامل بعقلانية مع الواقع الشيعي العراقي، ويجعل شيعة العراق يتوحدون ككتلة جغرافية وسياسية واقتصادية وادارية.. ينشغلون بأنفسهم مما يمكنهم من معالجة قضاياهم بعيدا عن طائفية وارهاب المثلث السني وعدائية المحيط الاقليمي والجوار، وبعيدا عن استغلال قوى دولية للتنوع المذهبي والطائفي والاثني بالعراق،.. والموضوع بعنوان (20 نقطة قضية شيعة العراق، تأسيس كيان للوسط والجنوب واسترجاع الاراضي والتطبيع) وعلى الرابط التالي:

https://www.sotaliraq.com/latestarticles.php?id=222057#axzz4Vtp8YACr

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سجاد تقي كاظم