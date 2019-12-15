مالية كوردستان تصدر جدولاً لصرف رواتب الموظفين

أعلنت وزارة المالية والاقتصاد في حكومة اقليم كوردستان، اليوم الاحد، جدولاً برواتب موظفي جميع الوزارات المتبقية.

وسيتم صرف رواتب شهر ايلول الماضي للموظفين كالتالي:

الاثنين 16/12

وزارة العمل والشؤون الاجتماعية

مجلس القضاء الاعلى

ذوي الاحتياجات الخاصة

الثلاثاء 17/12

الثروات الطبيعية

الاوقاف والشؤون الدينية

التعليم العالي والبحث العلمي

الاربعاء 18/12

الداخلية

مجلس ومؤسسة الآسايش

قوات زيرفاني

الطوارئ والدفاع

مديرية الجنسية العامة

شرطة حماية المنشآت النفطية

الخميس 19/12

البلديات والسياحة

النقل والمواصلات

الكهرباء

التخطيط

الزراعة

هيئة حقوق الانسان

هيئة النزاهة

هيئة الاستثمار

هيئة البيئة

مؤسسة الالغام

المناطق الكوردستانية خارج ادارة الاقليم

ديوان الرقابة المالية

المفوضية العليا للانتخابات

الاحد 22/12

الاعمار

الثقافة والشباب

التجارة والصناعة

رئاسة الاقليم

رئاسة مجلس الوزراء

رئاسة البرلمان

المتقاعدون العسكريون

الاثنين 23/12

المتقاعدون المدنيون