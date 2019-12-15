مجلس القضاء الأعلى يفاتح كوردستان بشأن اجراء “القرعة”

ناقش مجلس القضاء الاعلى في جلسته المنعقدة اليوم الاحد، دور مجلس القضاء الاعلى على ضوء صدور قانون مفوضية الانتخابات.
وبين المجلس في بيان انه “في الوقت الذي يبدي المجلس تحفظه على اشراك القضاة في مجلس مفوضية الانتخابات وسبق وان تم اعتراض المجلس في حينه اثناء المناقشات التي سبقت إقرار القانون وابداء الرأي بعدم مشاركة القضاة في أعمال تنفيذية وإشرافية في مجلس مفوضية الانتخابات وأن يقتصر دور القضاء على النظر بالطعون التي تقدم على قرارات مجلس مفوضية الانتخابات من خلال الهيئة التمييزية في محكمة التمييز”.
واستدرك أن “وجهة نظر مجلس القضاء الاعلى لم يتم الاخذ بها لذا ومع صدور هذا القانون الواجب التطبيق من قبل جميع الجهات المعنية به ومنها القضاء، فقد ناقش مجلس القضاء آلية تنفيذ القانون واختيار القضاة وأعضاء مجلس الدولة في هذا المجلس وتقرر مفاتحة مجلس القضاء في كوردستان لترشيح عدد من القضاة من الاقليم لاجراء القرعة في مجلس القضاء واختيار اثنين منهم، كذلك مفاتحة مجلس الدولة لترشيح عدد من المستشارين ليتسنى لمجلس القضاء اختيار اثنين منهم، كذلك الطلب من رئاسات محاكم الاستئناف في جميع المحافظات ترشيح من تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في القانون تمهيداً لاجراء القرعة واختيار خمسة منهم وبحضور ممثل الأمين العام للامم المتحدة ووسائل الاعلام التي ترغب بالحضور”.