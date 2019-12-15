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محتجون يغلقون شوارع رئيسة بثلاث محافظات عراقية

قام متظاهرون، اليوم الاحد، بغلق عدة طرق رئيسة في ثلاث محافظات، جنوبي العراق.

وقال مصدر امني “قام متظاهرون بقطع طريق خور الزبير غربي البصرة، الذي يؤدي الى ميناء خور الزبير وميناء ام قصر والمرفأ النفطي ومعمل الأسمدة، ومنعوا جميع الموظفين من الوصول الى دوائرهم”.

واضاف المصدر ان “المتظاهرين في محافظة ذي قار أغلقوا تقاطع البهو وجسر الحضارات والنصر وشارع النهر وسط مدينة الناصرية، فيما قام عدد من الطلبة بغلق الباب الرئيس لجامعة المثنى”.

وشهد قضاء أم قصر في محافظة البصرة مؤخراً اصابة 15 شخصا باحتكاك بين المتظاهرين وقوات الجيش.

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