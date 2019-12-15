مخرج ايراني يشارك بفيلم وثائقي عن سوريا في سينما الحقيقة الـ13

هبه اليوسف – شارك مخرج األفالم الوثائقية “أمير أصانلو” بمهرجان سينما الحقيقة الدولي

الـ13 ،بفيلم له بعنوان”الرجل المسن و المطرب” قام بصناعته في سوريا، كما أن هذا

الفيلم هو ثاني فيلم صنعه في سوريا أما الفيلم األول كان بعنوان “حلب، الهدوء و الحرب”.

شارك هذا الفيلم بأربع مهرجانات دولية و حاز على جائزة أفضل فيلم من مهرجان

Ischia االيطالي عام 2019 .واآلن أصانلو يتنظر رأي لجنة الحكام بمهرجان سينما

الحقيقة بفيلمه “الرجل المسن و المطرب”. يروي الفيلم قصة أبو عمر و صديقه أبو رامي

بعد ستة سنوات من الحرب.

تحدث هذا المخرج عن سبب اختياره لهذه الشخصية ليقوم بصناعة فيلم عنها قائال:

مايحصل في سوريا يشغل حيزا من تفكيري، باالضافة الى أنني حساس لما أشاهده من

تقارير مصورة حول مايحصل في سوريا.

و في أحد األيام رأيت تقريرا مصورا عن هذا الرجل على قناة الجزيرة حينها قررت أن

اجده و أقوم بصناعة فيلم عنه، ثم قمت بطباعة صورته الشخصية و ذهبت الى مدينة

حلب، استأجرت سائق تكسي و بدأت البحث عنه من خالل الصورة التي معي، استمريت

في البحث مدت ثالثة أيام متتالية حتى وجدته في نهاية اليوم الثالث.

و عن سبب اهتمامه بصناعة أفالم عن الرجل على الرغم من ان صناعة أفالم عن المرأة

عمال ليس بالصعب، قال: ببساطة ألنني رجل لكنني لست متحيز، ثانيا ألن عمل الرجل في

الحرب أصعب من عمل المرأة فالرجل يجب عليه أن يأخ ذ أسلحته و يحارب.

كما أوضح بالنسبة لمدى صعوبة صناعة األفالم الوثائقية في سوريا، قائال: هذا الفيلم الثاني

الذي أقوم بصناعته في سوريا، و على األرجح أنني لن أذهب بعد اآلن لصناعة فيلم في

هذا البلد، ألن صناعة األفالم الوثائقية في سوريا أمر صعب جدا. ألنه على مايبدو أن

الحرب في سوريا انتهت تقريبا و مع ذلك من يذهب الى هناك يذهب واضعا روحه على

كفه كما يقال ألنه من الممكن في أي لحظة أن يحصل مكروه، باالضافة الى أن أخذ

الموافقة من أجل تصوير فيلم ليس باألمر السهل و هنا يمكنني القول أن صناعة األفالم

الوثائقية في سوريا صعبة و في ايران صعبة أيضا.