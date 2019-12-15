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مرام علي : تصلني رسائل كره بسبب عروس بيروت

مرام علي

وأضافت : ” بنفس الوقت فإن الكثير من أصحاب هذه الرسائل يؤكدون أنهم يمازحوني بسبب قناعتهم بالأداء الذي اقدمه في الشخصية ” .
ولفتت مرام : ” أنا سعيدة جداً بردود فعل الجمهور وكره الجمهور لشخصية ” نايا ” يؤكد لي اني قدمت عملي كممثلة لإيصال هذه الشخصية ” .
وأوضحت النجمة السورية التي لفتت الأنظار في المسلسل إلى أن شخصية ” نايا ” من الشخصيات الغريبة على حد تعبيرها مؤكدة أنها استمتعت بأجواء العمل والنتائج التي يحققها .
يشار إلى أن النجمة السورية مرام علي ستحل قريباً ضيفة على غلاف مجلة سيدتي في حوار ستكشف فيه الكثير من المواضيع المتعلقة بحياتها الشخصية والمهنية ورأيها بزملائها الفنانين وعدد من المسلسلات الشهيرة بينما أطلقت جملة خاصة للنجم السوري تيم حسن سنتركها لحين نشر المقابلة كاملة .

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