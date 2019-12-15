مسلحون يغتالون شخصا ببغداد

اغتال مسلحون مجهولون اليوم الاحد، مدنيا رميا بالرصاص.
وفتح مسلحون يستقلون دراجة نارية النار من سلاح كلاشنكوف تجاه عجلة يقودها المتظاهر حقي اسماعيل عباس العزاوي، واردوه قتيلا بالحال.
والعزاوي، هوصاحب شركة سياحة وسفر.
اغتال مسلحون مجهولون اليوم الاحد، مدنيا رميا بالرصاص.
وفتح مسلحون يستقلون دراجة نارية النار من سلاح كلاشنكوف تجاه عجلة يقودها المتظاهر حقي اسماعيل عباس العزاوي، واردوه قتيلا بالحال.
والعزاوي، هوصاحب شركة سياحة وسفر.
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