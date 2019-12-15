منظمة عربية تحذر من اتفاقية سايكس بيكو جديدة تركية ايرانية لتقاسم الدول العربية بمساعدة والى عكا امير قطر

منظمة تطالب الدول العربية باحياء مشروع الزعيم “عبد الناصر” والقومية العربية لتحرير الدول العربية من الاستعمار التركى الايرانى

منظمة تحذر دول الخليج من المصالحة مع قطر قبل اغلاق القواعد التركية العسكرية وطرد الحرس الثورى من قطر

منظمة عربية تحذر من دور والى عكا الخليجى امير قطر لتسليم مفاتيح الكعبة لايران او تركيا

القاهرة بيان صحفى

حذر تقرير لمنظمة العدل والتنمية لحقوق الانسان منظمة مصرية عربية قومية من اتفاقية سايكس بيكو جديدة بين تركيا وايران لتقسيم الدول العربية وتقاسم ثروات الدول العربية بمساعدة امير قطر تميم بن حمد والى عكا الخليجى الذى حول قطر الى بوابة ايرانية تركية لتسليم مفاتيح الكعبة لتركيا او ايران

وطالب المتحدث الرسمى للمنظمة زيدان القنائى دول المحور العربى وهى مصر والسعودية والامارات والبحرين بجانب الاردن باحياء مشروع الزعيم جمال عبد الناصر واحياء القومية العربية لمواجهة الاستعمار التركى والايرانى للدول العربية

ودعت المنظمة الدول العربية بدعم مشروع التحرر من الاستعمار الايرانى للعراق ولبنان واليمن والمتمثل فى اذرع ايران من الخونة العرب بحزب الله بلبنان والحوثيين باليمن ووكلاء ايران بالعراق وطالبت باعادة سوريا للمحيط العربى

اضافة الى دعم مشروع التحرر من وكلاء تركيا بالدول العربية وعلى راسهم جماعة الاخوان الارهابية وفايز السراج وحزب النهضة التونسى الاخوانى

واكدت المنظمة المصرية انها منظمة مصرية وطنية قومية وليست منظمة تركية ويتشابه اسمها مع منظمات تركية وحزب العدالة والتنمية الارهابى التركى وهى منظمة تدعم المشروع القومى العربى وساهمت بكشف ابعاد المؤامرة الايرانية والتركية بالدول العربية

كما طالبت كافة التيارات الناصرية والقومية بالدول العربية بمحاربة المشروع الايرانى والتركى واعادة احياء مشروع القومية العربية للزعيم الراحل جمال عبد الناصر

وطالبت المنظمة دول مجلس التعاون الخليجى بعدم المصالحة مع قطر الا باغلاق الدوحة لكافة القواعد التركية على اراضيها وطرد الحرس الثورى الايرانى من قطر