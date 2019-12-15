Posted on by

نائب صدري سابق: غير راضين عن أداء ‹سائرون›.. يتحمل مسؤولية اختيار الحكومة

نائب صدري سابق: غير راضين عن أداء ‹سائرون›.. يتحمل مسؤولية اختيار الحكومة

أكد النائب السابق عن التيار الصدري عواد العوادي، اليوم الأحد، وجود الكثير من الملاحظات على أداء كتلة ‹سائرون› في مجلس النواب العراقي، خصوصاً فيما يتعلق بمسؤولية اختيارهم وتشكيلهم الحكومة برئاسة رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي.

وأوضح العوادي أن «تحالف سائرون لا يستطيع تشكيل الحكومة الجديدة بمفرده إلا من خلال التحالف مع الأحزاب والكتل السياسية الأخرى، وهذا ما يرفضونه، ولكن الشعب العراقي هو صاحب الكلمة ويستطيع أن يضغط باتجاه تشكيل الحكومة التي يرتضيها».نتيجة بحث الصور عن عواد العواديمشدداً بأن «تحالف سائرون غير متمسك بالمناصب أو السلطة أو الكراسي النيابية، وهو أول من دعا إلى إقالة او استقالة الحكومة وإجراء الانتخابات النيابية المبكرة، وهو داعم لكل مطالب الشعب العراقي وعليه القيام بالمزيد بهذا الخصوص».

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close