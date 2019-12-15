نبأ مفرح للصحفيين في اقليم كوردستان

اعلن نقيب صحفيي كوردستان ازاد حمد امين ان مجلس القضاء الاعلى في اقليم كوردستان اصدر، اليوم الاحد، تعميم قرار الى جميع المحاكم بعدم القاء القبض على الصحفيين.

ففي اجتماع عقد اليوم الاحد في مبنى مجلس وزراء اقليم كوردستان برعاية نائب رئيس حكومة الاقليم قوباد طالباني ومجلس القضاء في الاقليم والمدعي العام ووزير الثقافة والشباب مع نقابة صحفيي كوردستان ومركز ميترو للدفاع عن حقوق وحرية الصحافة، كان مخصصا بمسألة الخروقات ضد الصحفيين واعتقالهم.

وقال المتحدث باسم نائب رئيس حكومة الاقليم سمير هورامي في مؤتمر صحفي انه من اجل التحاور بشأن الخروقات المرتكبة بحق الصحفيين وكذلك الاسباب التي تسبب اعتقال الصحفيين، مبينا ان الاجتماع شهد التاكيد على تنفيذ قانون العمل الصحفي رقم 35 لسنة 2007 من اجل ان تقوم المحاكم بالتعامل مع قضايا الصحفيين بشكل اوضح واسهل.

من جهته اكد نقيب صحفيي كوردستان ازاد حمد امين في مؤتمر صحفي ان الحديث في الاجتماع دار حول القانون رقم 35 الصادر عام 2007، مستدركا ان الصحفيين لازالوا يوقفون والنقابة تحدثت خلال الاجتماع عن خلفيات مواضيعها.

واضاف انه كان هناك فيما سبق نوعا من التفاهم بين النقابة ومجلس القضاءوتم توزيع القانون رقم 35 عليهم وهم قاموا بتعميمه على جميع المحاكم للعمل بموجبه، لافتا الى انه تقرر اليوم ايضا تجديد ذلك التعميم واضافة توضحيات اكثر حوله للمحاكم وخصوصا بشأن قضية توقيف الصحفيين.

رئيس مركز ميترو رحمان غريب من جهته تساءل ان الصحفيين لديهم القانون فلم لا يتم تنفيذه؟، مضيفا صحيح ان الصحفي في جميع انحاء العالم يرتكب الهفوات والاخطاء ومن الممكن ان يتحدى او يجرح الاخرين.

واستدرك ان هناك قانونا ينظم الحياة وهو قانون العمل الصحفي وتم الطلب ان يتم اللجوء الى تنفيذ القانون في المحاكم بدلا من اي قانون اخر فيما يخص الصحفيين.