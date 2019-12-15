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هذه هي حقيقة مواقفهم من االنتفاضة المجيدة!

محمد عبد الرحمن
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ن ذذيا انذذ اصذذا ذذدمر ن ذذي نذذر ال ع ذذ و عمذذأل نذذر ال اال ذذن م ذذئ ا ه اذذه ا معهذذ مذذ
الكف ع ال ئ ن ي كل ت.
افنيذر ال عذادى ال ذئ مذ نذ ال ذلعه مذنهك نفلذت مذ فر ذدالوو فةنذد ال مذ مذ ة ذ مذ
نذ ناال اذم ا ا نمذلت ا ذا لذ نه ال عنذ ا ذددا م ذئ كذ م ال فظذ ص و لذك صذ صذك
الآل ذذذا اال ن ذذذي ل ذذذدماى ال ذذذئ ال فةخذذذن ال ذذذاالو ال من ذذذ دا صذذذ نذذذ مت نذذذر ةم ذذذ
ال مفظذذ ص ال كذذ م ا اصذذنال مذذ ة منذذ ال ن ذذ لحو ا ذذ ن نذذه ال ة ذذ و الة م ذذئ النذذت
دمذذاى ال ذذئ ال فذذأل ال عمذذد افصذذي ة نذذ الةةف ذذ و االنهذذ الةنفي اذذ ال فذذر ن ذذو لكذذعفه
اامذذدالد ال م ذذ ن ن هذذ اال فسالمهذذ ل كذذ م االدصذذ ال م ذذئ ال صذذماد اال م ا ذذ ةفذذئ
فة ذذج ال نصذذ و ن ذذو نذذأل فصذذا الو ال مفنيذذن ال ذذن نذذ ناال فصذذا ا النهذذ ن مذذ
ك م م فني نم أل لةدصك نالو اك.
منذذن ال ذذاك ال األ تن ت ذذ ال مظيذذ ى لنذذد ال منفياذذا كذذ م فه و ا ننهذذ الهذذو لعنذذ
ا كذذاى ذذأل نظ صمذذ اكذذ صمو ن همذذ ذذاة مفعذذددى ففلذذ نئ ال ذذاك افذذن دمذذاع ال فم كذذ
م ذئ ال كذ م ال مي ذادى ا ا ذد لصذل مع انذ ال ذاك ذدالنر اال صذر مذ فذأل ال مفظذ ص
ممذذدالو امذذ الكذذفخدك ال رذذ سالو ال مكذذ ذذدماع اال صذذ ي ال ةذذر اال م ذذ رو امذذ صذذا
ال نذذذ ي ال م هذذذاأل ال مع ذذذاكو ان ذذذي ال ذذذن االصذذذأل ف ص ذذذه ال منفياذذذ ملذذذ ال خ ذذذ
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االة ف ذذ أل لنذذ فك ال صذذاو ا ذذ ح ال ةمف ذذ أل اال فر ذذه ال كذذ ا لا ذذك ف ذذ ال ذذئ ن ذذي نذذ
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انخذذذر خذذذ مذذذاالس مذذذن ا نذذذ فك ال صذذذاو ففاالصذذذأل مكذذذ مر ال ماذذذرا و ال ذذذدالخ
اال خذذ و ف ذذا ت ة ذذ ال منفياذذ و ة ذذل ذذ ا ال ذذئ ال فسا ذذ اال نذذنه اا صذذ ف
ال ذفهك ال ل ذ لهذكا نهذك لنظذ صذ ة ال ف ذ امذ كذ صك لالذ ، ا ذ دى امذ ذ لتو
اصك م فس امندكا العل ا ا نينا م الم ى لم ن ااك الي “ا
ف ذذي صذذر ة ذذ مذذاال يهك مذذ الةنفي اذذ و ذذك نذذأل م لذذ فهك ال معكذذا ل كذذذفم ال ص
االدمذذ يهك الةفيذذ ف مذذن م لهذذ ا اال مذذ ال خ ذذ الآلخذذ صذذا الدمذذ هذذ و كذذم ا ذذ
كذم مذ ال مفنيذن لذ ال فظذ ص الو خ ذو مذ كذ مفه ا نهذنال النفذ ال خذ ذ الد مذ
ا اليت فل ال من اد ال منفيا و اة ال ن ت ة ي م ئ ك م الةنفي ا .
ال مذذ ال ممنذذ نذذر ة نذذ لهذذنال ال كذذع ال فةصذذأل لعذذه الةنذذدن م و ذذ ال م لا ذذذ
اال م نااذ لذأل اةفذئ ال مدالنذ و ننهذ ة منذ ال فنذا ال مع ذ االةكذ ا نذر ال فع مذأل مذن
النفي اذذ م ذذدىو هذذ مذذ ال ذذل ه ال ذذن ذذك عذذد ذذج مذذ ةصذذأل ا ةصذذأل مذذ مذذ ا
انذاال ل ة ذو ل ذعه اال ذا ا امذ صنذ اصذ ال ص م ذئ ال فر ذ ال ذ مأل امذادى ال ذا
ال ذذئ لص ذذت ان كذذتو ا نذذ فكذذن م ذذن للن يذذت مذذ دا ةذذاال س يي ذذ ام ذذ اد ن ذذ
ا ام و ا نا ك د نيكت ا ال ح.
ال مكذذ ا اصذذدال ال ذذدم ال سن ذذ ظ مذذ امذذداالن و امذذ ذذد ذذ ن مذذ ف ذذا الو خ ذذ ى
ال كذذ و ال ذذلتل اال هذذسى ال معن ذذ و ال فذذر ذذك ف ذذك لاال لهذذ نذذر
الاذذ ن و ففةم هذذ الك كذذ ط
ةم ال منفيا اال ماال ن اال ممف ن و ال ع م اال خ ص .
اال ل صذذ ذذج ة ذذ ال ذذدم اف ن ذذه ال ذذا مذذ صذذا لكذذال النمذذ مذذ ملذذ الةكذذف ل
ال ن م ذذذ م ذذذه ال منفياذذذ ال ع د ذذذ و انيذذذئ مم ذذذ افكذذذا ي ام الصنذذذ م ذذذئ ال ا ذذذو
اال ا اال فعهو نهنال للعد م ال ل نر ل ه ال ة ف ال ن مهم ال فين ال لم ا

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