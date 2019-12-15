وكيل وزارة الهجرة يؤكد على ضرورة توزيع المشاريع المدرة للدخل بين العائدين

اكد وكيل وزير الهجرة والمهجرين جاسم العطية ان ” المشاريع المدرة للدخل تعد شكل جديد من أشكال التشغيل الذاتي للعوائل العائدة ” تنفيذا لرغبتهم المتمثلة في تعميق قدراتهم على بلورة وانجاز مشاريع ملموسة مدرة للدخل ومستجيبة لأوضاع وحاجياتهم انسجاما مع توجهات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية والبرنامج الحكومي لتشجيع النازحين على العودة الى مناطق سكناهم الاصلية ، جاء ذلك خلال زيارته دائرة فرع الوزارة في محافظة صلاح الدين برفقة عضوة مجلس النواب عن المحافظة كفاء فرحان السامرائي ، مبينا ان خدمات الوزارة تصل لجميع هذه الأسر مع متابعة أوضاعها حتى بعد عودتها بالتعاون مع بقية المؤسسات والمنظمات المعنية ، مشيرا الى ان المشاريع تتضمن برامج عدة تصب في خدمة الفئات التي تشكو من فقر مدقع من بين الأسر القاطنة في المدن المحررة والنازحين العائدين إليها .

مدير فرع الوزارة في محافظة صلاح الدين خالد محجوب السامرائي بدوره اضاف ان ” ضمن واجباتنا نقدم للأسر النازحة المساعدات العينية والغذائية والصحية ونحتضنهم ببرامج دعم نفسي ونوفر التعليم والصحة وبقية الخدمات الإنسانية” ، مردفا بالقول ” الوزارة توفر للاسر النازحة التأهيل والقدرات المناسبة لتمكينهم من الحصول على مصادر رزق لائقة .

من جهتها أثنت النائبة كفاء السامرائي على الدور الكبير الذي لعبته الوزارة في دعم النازحين والعائدين سيما فرعها في صلاح الدين ، مشددة مواصلة مسؤولياتها في مراقبة الأداء الحكومي، والتزام مؤسسات الدولة بتوفير الحقوق العامة للنازحين والعائدين خصوصا في قطاعات التعليم والصحة والدعم المجتمعي .