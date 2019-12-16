أمر استقالة عادل عبد المهدي جاء من السماء بأمر الله كما قال هو!

بقلم: بروفسور دكتور سامي آل سيد عگلة الموسوي

بعد صمت طويل واختفاء مريب ولعلهما أفضل من التصريح والظهور خرج عادل عبد المهدي ليعلن اسفه الشديد على إهانة صور قاسم سليماني وخامنئي والبعض من جوقة الفساد واللصوص الذين هو وصفهم بالقادة! عبد المهدي يقلقه ان تداس صورة خامنئي وسليماني وبعض اللصوص ولن يقلقه القتل والاعتقالات والاختطاف والاغتيالات التي تجري في الشوارع. والله انها لمأساة وشيء مريب لا يصدق! كيف يكون هذا الشخص رئيس وزراء ولايهمه الدم العراقي المراق والانفس المزهوقة والجرائم الموثقة ولكن يأذيه ان تداس تلك الصور من قبل المتظاهرين؟! شيء غريب عجيب! هل هذا الانسان صحيح ام مصاب بمرض نفسي واضطراب بالشخصية وقصور بالفهم والعقل؟ لابد ان يكون لدى هذا الانسان اضطراب بالشخصية لان أي انسان سوي لابد ان يأتي بالكلام المناسب في الوقت المناسب فأن حدث العكس أصبحت الشكوك تثار في شخصيته.

بالأمس عندما استقال عبد المهدي برر سبب استقالته بان ذلك حدث بطلب من مرجعية علي السيستاني أي يعني انه لم يستقيل بسبب فشله وبسبب ما أدى اليه من عدم استقرار وضياع للوطن ولا بسبب الشعب الذي رفض بقائه ولا بسبب الالاف التي استشهدت وجرحت وتعوقت ولا بسبب الحياء من اهل الشهداء والجرحى الذين لم يخرج يوما ليواسيهم او يزورهم. هذه كلها لم تكن أسباب كافية لعبد المهدي الا سبب واحد هو خطبة وكيل السيستاني؟! فأي استهتار هذا بالشعب وأي عدم احترام وعدم اهتمام للشعب الذي هو رئيس وزرائه! شيء غريب ولايصدق. اذن فان في دماغ وعقل هذا الشخص هناك لوثة. والدليل انه يبدأ خطاب استقالته بآية قرآنية اختص بها إسماعيل (يا ابتي افعل ما تأمر) فهل ان علي السيستاني ابوك؟ وهل انت الذبيح إسماعيل وان علي السيستاني نبي الله إبراهيم؟ عجيب أمور …. غريب قضية … لوثة دماغية! ولكن لننظر الى خفايا النفس في اعماقه لان لكل حديث خاصة مثل تلك الإشارات يوجد تفسير نفسي في أعماق النفس يمكن لنا ان نحلله ونستخرج ما بطنت تلك النفس!

فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَىٰ ۚ قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ ۖ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ. أي ان عبد المهدي هو الذبيح اسماعيل و علي السيستاني هو إبراهيم خليل الله. فعندما سار إسماعيل مع إبراهيم ابوه بعد ان قال إبراهيم لاسماعيل انهما سيذهبان الى الجبال لتقديم قربان لله وبعد ان اخذ إبراهيم سكينا وحبل يربط به إسماعيل. وبعد السير في الجبال سأل إسماعيل إبراهيم اين القربان الذي سيقدمه؟ قال له بانه هو القربان لان الله امره بذلك فامتثل إسماعيل لأمر الله (قال يا أبتي افعل ما تأمر ستجدني انشاء الله من الصابرين). وهنا المقارنة التي في داخل نفس عادل عبد المهدي الا وهي تمثيل الذبح بالاستقالة واعتبار الامر جاء لعلي السيستاني من الله! هكذا هو التحليل النفسي لما يداخل نفسية عادل عبد المهدي. ولهذا السبب حذف عبد المهدي الشعب والثورة والشهداء وغيرها لان الامر فوق ذلك فهو امر الهي عن طريق ابيه! ليس ذلك فقط بل ان إبراهيم عندما ربط إسماعيل واخرج السكين اخذ يقبل إسماعيل ويودعه فهو ابنه ولكن عندما حز رقبته صار مثل النحاس حول الرقبة يمنع ذبحها فاراد الذبح من الظهر فصار كذلك ثم نظر فاذا به يرى كبش هو بديل إسماعيل ليذبحه قربان أتت به الملائكة فاخذ ابنه بالأحضان يقبله وشكر الله على ذلك. هذه القصة كانت في مختلج عادل عبد المهدي ونفسه الباطنة عندما كتب تلك الاية لاستقالته (يا ابتي افعل ما تأمر) أي الامر من الله وليس من الشعب هكذا نفسه الباطنية ترى الامر. هكذا يقول التحليل النفسي. اذن فالذبح يساوي التخلي عن السلطة وهذا دليل على كم هو متمسك بالسلطة بحيث لا يوازيها الا الذبح وهذا ما احست به نفسه الباطنية واظهرته كلماته المكتوبة بشكل غير مباشر. فالامر قد اتى من الله وما بعد ذلك فانها قدسية أراد عبد المهدي ان يحيط نفسه فيها أي انه اصبح مقدس المقام كأسماعيل معتبرا في عقله الباطن ونفسه الباطنة ان استقالته تعادل قبول إسماعيل بالذبح وكل ما يأتي بعد ذلك فهو مقدس.

فهنيئاً للعراقيين على هذا الفتى المطيع لابيه و حسب قوله فأن كلاهما امتثل لامر الله (افعل ما تأمر) أي بامر الله وعلى هذا الأساس فأن عادل عبد المهدي يعتبر ان استقالته جائت من السماء بأمر الله فهو بذلك لابد ان يطيع ابيه المأمور من الله! اليس ذلك ما قال ولكنه اختصره بتلك الاية وترك فهم ذلك لمن يريد؟! انها اللوثة الدماغية! ولاندري هل فداه الله بكبش ام بعده لحد الان؟!

هناك أسئلة على الذبيح قائد القوات المسلحة ورئيس الوزراء ان يجيب عليها وهي:

اين وصلت نتائج اللجنة التحقيقية بخصوص القناصين؟

ما هي نتائج اللجنة بخصوص مذبحة الناصرية (يوم الخميس الأسود)؟ من اصدر الأوامر؟

ما هي نتائج اللجان الأخرى العديدة التي شكلتها؟

من الذي يقوم بخطف الشباب العراقي المستمر؟

من الذي اختطف اللواء بوزارة الداخلية؟

ماهو ردك على دخول اليات عسكرية ودبابات حديثة إيرانية من منفذ زرباطية وصواريخ بالستيه من ديالى؟

مرت شهرين على الانتفاضة (الثورة ضد الفساد) كم ملف فساد كبير فتحت خلال هذه الشهرين؟

يبدو انك مشغول هذه الأيام لكي تهرب من العراق؟! ولكن الناصرية ستعيدك وان هربت لانك انت الذي اعطى أوامر قتل اهل الناصرية …. نريد محكمة علنية حول الخميس الأسود مثل محكمة الدجيل بالنسبة لصدام حسين حينها سيفيدك ابيك لانه سيقدم لك كبش فداء فارسي.