اغلاق محطة حرارية بواسط من قبل المتظاهرين ومنع دخول او خروج موظفيها

اغلق متظاهرون محطة الزبيدية الحرارية في محافظة واسط، الاثنين، ومنعوا دخول وخروج الموظفين.

وبالتزامن قام محتجون صباح اليوم الاثنين بغلق جامعة في محافظة بابل، ومنع الطلبة، والموظفين من الدوام الرسمي.

وقال مراسل شفق ، ان محتجين اغلقوا صباح اليوم بوابات الجامعة، ومنعوا الطلبة والموظفين من الدخول.

واضاف المراسل ان المحتجين طالبوا الجامعة بالأضراب عن الدوام الرسمي دعما للتظاهرات في البلاد.

في غضون ذلك قال مصدر امني مسؤول انه بعد منتصف الليل وبسلاح كاتم اطلق مجهولون النار على المتظاهر محمد باقر البالغ من العمر ١٥ عاما وسط ذي قار دون أن يتمكنوا من إصابته.

وفي النجف تم اغلاق مبنى دائرة صحة النجف من قبل الاجراء اليومين بسبب عدم صرف رواتبهم وعدم تحويلهم الى عقود حسب قرار مجلس الوزراء.

اما في محافظة الديوانية فقد واصل المحتجون اغلاق دوائر: الصحة، البلدية، الجنسية، الزراعة، المجاري، الماء، المنتوجات النفطية، الاستثمار، صندوق، الإسكان، المجمع العدلي، اللجان الطبية، الرقابة التجارية، التجارة، الري، الموارد المائية، السلامة المهنية، السجناء، الشهداء، البيئة، التسجيل العقاري، الضريبة، التخطيط، عقارات الدولة.