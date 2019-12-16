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الاطاحة بعصابة للنصب والاحتيال غالبيتها من الموظفين في منطقة بإقليم كوردستان

اعلنت مديرية الامن الاسايش في ادارة منطقة “كرميان” التابعة لإقليم كوردستان يوم الاثنين عن القاء القبض على افراد عصابة بتهمة النصب والاحتيال وتزوير الوثائق الرسمية.

وقالت المديرية في بيان اليوم ان قوات معاونية اسايش دربنديخان التابعة للمديرية تلقت خلال الايام الماضية بلاغات من مواطنين عن مجموعة من الوثائق والملفات مزورة، واستمارات درجات وظيفية وهمية، واخرى لآليات زراعية.

واضاف البيان انه بعد اجراء التحقيق وجمع المعلومات اللازمة و وفق قرار القاضي تحقيق دربنديخان تم التمكن من القبض على عصابة تتألف من 7 افراد بينهم امرأة.

واردف البيان ان المتهمين اعترفوا بقيامهم بتزوير استمارات درجات وظيفية، واخرى لتأمين آليات زراعية، مشيرا الى ان العصابة قامت ببيع تلك الاستمارات على المئات من الاشخاص في مدينة حلبجة ودربنديخان وكفري اذ تراوحت سعر الاستمارة بين 150 الف دينار – مليون وخمسمائة الف دينار.

وتابع البيان ان اربعة من المتهمين موظفون، والاخرون يعملون بمهنة كاسب.

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