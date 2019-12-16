البصرة تعلن اعتقال اثنين من الجناة بقتل عائلة كاملة

اعلنت شرطة محافظة البصرة، الاثنين، اعتقال اثنين من المسؤولين عن جريمة مورعة شهدتها المحافظة الجنوبية.

وذكر بيان لشرطة المحافظة، “بعد ورود اخبار عن وقوع جريمة قتل لعائلة في منطقة القبلة حي المهندسين لهذا اليوم وجه قائد الشرطة باستنفار كافة الجهود للقبض على الجناة وتم تشكيل فريق عمل برئاسة مدير قسم شرطة البلدة الثانية وضابط مركز شرطة المهندسين ومفرزة من مكافحة الجرائم وإشراف مباشر من الفريق رشيد فليح قائد شرطة البصرة”.

واضاف “خلال اقل من ١٢ ساعة تم القاء القبض على اثنين من الجناة وعرضهما على القاضي المختص وتم توقيفهما وفق المادة ٤٠٦ من ق ع ع (القتل العمد)”.

وافاد مصدر امني مسؤول يوم الاثنين ان مجهولين اقدموا على تصفية اسرة كاملة في مدينة البصرة اقصى جنوبي العراق.

وابلغ المصدر ان مجهولين قاموا بقتل اسرة مؤلفة من اب وام وطفلين في حي المهندسين في مدينة البصرة، وان طفلا من بين افراد الاسرة يبلغ من العمر سنة واحدة نجا من عملية القتل.

من جهتها قالت شرطة البصرة في موقف امني رسمي انه “بالساعة( ٠١٠٠) قام مسلحون مجهولو الهوية بقتل المجني عليه (علي عبد السادة خلف عزيز الخلف تولد٧٨ )وزوجته المجني عليها (بنين عصام سلمان الاسدي تولد ٨٢ ) ربة بيت وبقتل ولديه وهما كل من (اية علي تولد ٢٠١١ )و (عباس علي تولد ٢٠٠٨ ) مصابين في منطقة الراس من مسدس ٩ملم يجهل نوعه داخل محل سكناهما الكائن في منطقة القبلة حي المهندسين، حسب ادعاء شقيقه ) .