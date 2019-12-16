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الخلية: مقتل واصابة عناصر بالجيش في ديالى وفتح تحقيق باغتيال امام جامع في بغداد

اعلنت خلية الاعلام الامني يوم الاثنين عن مقتل واصابة تسعة عناصر من الجيش العراقي بهجومين منفصلين شنه عناصر تابعة لتنظيم داعش في محافظة ديالى.

وقالت الخلية في بيان اليوم، ان “عناصر داعش اقدمت يوم أمس، على التعرض بواسطة إطلاق نار مباشر على نقطة تابعة إلى كتيبة دبابات الفرقة الخامسة في قرية نوفل بقضاء المقدادية في محافظة ديالى، مما ادى الى مقتل مقاتلين اثنين وجرح آخر”.

واضاف البيان ان عناصر التنظيم “على التعرض بإطلاق نار مباشر أيضا لقوة تابعة للفوج الثاني في لواء المشاة العشرين بالفرقة الخامسة في منطقة الندى بقضاء بلدروز، ما أدى الى مقتل ٣ مقاتلين وجرح ضابط و٣مقاتلين” .

في غضون ذلك ذكرت الخلية في بيان ثان ان القوات الأمنية تفتح تحقيقا في حادث اغتيال إمام وخطيب جامع الفاروق بأطلاق نار مباشر عصر امس الأحد ، “في منطقة الشعب شمالي العاصمة بغداد”، مما ادى الى مقتله.

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