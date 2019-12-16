الصحة الكوردستانية تنصح بعدم شراء هذا النوع من الادوية

طالبت وزارة الصحة في حكومة اقليم كوردستان، اليوم الاحد، المرضى بعدم شراء الادوية التي يتم الاعلان عنها عن طريق (Network Marketing)، مؤكدة ان بامكان الاشخاص الذين اشتروا هذا النوع من الادوية وتضرروا منها ان يسجلوا شكاوى لاعادة حقوقهم.

وجاء في بيان للمديرية العامة للسيطرة النوعية في الوزارة بشأن شراء المنتوجات الطبية عن طريق النتوورك(Network Marketing) انه منذ فترة تزايد الاقبال على شراء المنتوجات الطبية عن طريق النتوورك (Network Marketing) في اقليم كوردستان، ناصحة مواطني الاقليم بان معظم المنتوجات الطبية لم ترخص السيطرة النوعية لتداولها وتعاطيها، ومطالبة بالانتباه وعدم شراء اي منتوج طبي غير مرخص.

كما طالب البيان الاشخاص الذين اشتروا مثل تلك الادوية ولحق بهم اي ضرر تقديم الشكوى واعادة حقوقهم وزيارة مؤسسة السيطرة النوعية للادوية في الاقليم.