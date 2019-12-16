القاء القبض على عشرات المتهمين بمحافظة جنوبية

أعلنت قيادة شرطة ميسان، اليوم الاثنين، عن اعتقال 51 شخصاً متهماً بجرائم تنطبق عليها احكام قانون مكافحة الارهاب تتعلق بـ (الدكة العشائرية)، خلال الاسبوعين الماضيين، فيما اعتقلت المفارز الامنية التابعة لها مخالفين ومشتبه بهم ومتهمين آخرين بجرائم جنائية مختلفة.

وأكد بيان لاعلام شرطة المحافظة ان “قوة أقسام الشرطة وأفواج الطوارئ نفذت عمليات ملاحقة المطلوبين وتنفيذ أوامر القبض الصادرة من القضاء العراقي، وإجراء عمليات أمنية وممارسات ضمن قواطع المسؤولية أثمرت حصيلتها عن إعتقال 211 متهما ومخالفا ومشتبها به استناداً لإحكام قانونية، من بينهم 48 مطلوباً وفق جرائم التهديد والإيذاء العمد، و38 متهماً بالسرقات والشروع والقتل العمد والمخدرات”.

واكد البيان أن من بين المعتقلين 54 متهماً ألقي القبض عليهم وفق جرائم الإرهاب لارتكابهم جريمة إطلاق النار على دور المواطنين ما يعرف بـ (الدكة العشائرية)، ثلاثة منهم وفق أحكام القرار رقم 570 لسنة 1982 الخاص بفرض العقوبات لمرتكبي إطلاق العيارات النارية، وآخرين مخالفين ومشتبة بهم ومطلوبين بجرائم جنائية مختلفة.