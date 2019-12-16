المنخفض السوداني يحمل مفاجآت مناخية وسياسية

اكد المتنبئ الجوي حسين التميمي، امس الاحد، ان سحبا ممطرة ستبدأ بالتوافد فور ان ينقشع الضباب الحالي، متوقعا ان يرافق هذه السحب الممطرة سقوط “حالوب” في بعض المناطق.

وقال التميمي في تغريدة اطلعت عليها (المدى) إنه “من المتوقع أن ينقشع الضباب الموجود حاليا تدريجيا ليكون الطقس غائما جزئيا والرياح ساكنة تتحول تدريجيا في الأقسام الجنوبية الغربية الى الاتجاه الجنوبي الشرقي وبدأ توافد السحب الممطرة من الجهة الجنوبية”. واكد ان “فرص الأمطار موجودة في غربي ووسط وجنوبي البلاد قد يرافق هذه الأمطار حبات البرد (حالوب) في بعض المناطق”، لافتا الى “كذلك الغزارة متوقعة في البصرة والمثنى وذي قار”.

واضاف انه “من الجدير بالذكر ان المنخفض الجوي يسمى السوداني ويحمل المفاجآت معه لو كانت فرص التبريد العلوي في الصيف لشاهدتم امطارا غزيرة في الصيف”، مبينا انه “يؤثر على المنطقة في ظل وجود التبريد العلوي”.

وتزامنا مع المنخفض الجوي السوداني لاقت الدعوة لاختيار الوزير السابق محمد شياع السوداني ــ الذي أعلن استقالته من ائتلاف دولة القانون وحزب الدعوة قبل أيام ــ لمنصب رئيس الوزراء خلفاً لرئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي، الكثير من الرفض من المتظاهرين.

واكد المتظاهرون على أن يكون رئيس الوزراء القادم مستقلاً لا ينتمي إلى أي حزب وليس مستقيلا. وتلا ناشط في المظاهرات بياناً باسم المتظاهرين، جاء فيه: “ترفض الجماهير العراقية رفضاً قاطعاً أي مرشح من جانب الأحزاب السياسية يعين من خلال التوافق والمحاصصة. فهذا لن يؤدي إلا إلى الخراب والفوضى وتدمير إرادة وأمن الشعب والوطن. إن البلد لا يخلو من شخصيات ذات خبرة وكفاءة تتمتع بالنزاهة فـي كل المجالات”.