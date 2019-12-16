الموسم السادس من “فايكنغز”: نهاية ملحمية للدراما التاريخية الشهيرة

ما هو مصير أبناء راغنار لوثبروك، ومن سيعتلي عرش كاتيغات؟

إذا لم تكونوا من مشاهدين فايكغنز، الملحمة الدرامية التاريخية المستوحاة من روايات الغزاة الإسكندنافيين، فلم يفت الأوان بعد للبدء بمتابعة جميع مواسم هذا الإنتاج الضخم، وصولاً إلى موسمه السادس، وربما الأخير، الذي يُعرض حالياً.

وفي الحلقتين الأولى والثانية، اللتين عرضتا تباعاً مطلع هذا الشهر، رأينا بيورن أيرونسايد (ألكسندر لودفيغ) وقد بدأ الاعتياد على حياته كملك كاتيغات، لكنه يواجه في الوقت ذاته العديد من القرارات المصيرية بعد معركة كاتيغات في الموسم السابق، والتي وضعته في مواجهة أخيه إيفار للفوز بالعرش.

وكان مؤلف المسلسل مايكل هيرست قد أثار فضول عشاق فايكنغز وزاد جرعة التشويق عندما قال بأن شخصية الملك ستمر بتحولات كبيرة. وفي الموسم السادس، سيدخل ابناء راغنار لوثبروك (قام بدوره ترافيس فيميل) في صراع مباشر للجلوس على عرش كاتيغات، كما سيتضمن ظهور أعداء جدد قادمين من الشرق، بقيادة أوليغ، أمير نوفغورد (دانيلا كوزلوفسكي).

لكن هل سيكون هذا الموسم الأخير بالفعل؟ في مقابلة أجراها مؤخراً مع صحيفة “فارايتي”، أكد مايكل هيرست أن نهاية فايكنغز ستكون مع الموسم السادس، بعد أن قام بتطوير كل الشخصيات ومسارات القصة قدر الإمكان. وأضاف: “لطالما عرفت النقطة التي أريد للمسلسل أن ينتهي عندها إذا ما أتيحت لي الفرصة لكتابة كامل الحكاية كما أردت. والحكاية التي ركزت عليها هي قصة راغنار لوثبروك وأبناءه، وبعد ستة مواسم و89 حلقة، أعتقد بأنني قد أوفيت هذه القصة حقها”.

يتم تصوير حلقات فايكنغز في أيرلندا، حيث تثري الطبيعة الخضراء الساحرة للبلاد جماليات كل مشهد، وتنسجم مع المحتوى التاريخي للمسلسل. ويشهد الموسم السادس عودة كل من كاثرين وينيك (لاغيرثا)، ألكسندر لودفيغ (بيورن)، ألكس أندرسن (إيفار ذا بونليس)، جورجيا هيرست (تروفي)، جوردان سميث (أوبي) وماركو إلسو (هفيتسرك).

وتم مؤخراً عرض الحلقة الثالثة التي حملت عنوان “غوستس، غادز آند رانينغ”، حيث تجبر لاغريثا على التصرف في وجه الغزو المنتظر، وبالرغم من الودية التي يظهرها أوليغ، إلا أن آيفار مدرك للخطر الذي يشكله أوليغ على الوريث اليافع للعرش.

وبدأ عرض الموسم السادس والأخير، المؤلف من 20 حلقة هذا الشهر، وتبقى ثماني حلقات قبل نهاية النصف الأول من الموسم، ليعود فايكنغز بالحلقات العشر الأخيرة من الموسم خلال عام 2020.

لا تفوتوا فرصة متابعة جميع حلقات فايكنغز الـ 69 قبل البدء بمشاهدة الموسم الأخير، حيث تتوفر المواسم الخمس الأولى حالياً على STARZPLAY.

مسلسل “فايكنغز” هو من تأليف الكاتب مايكل هيرست الذي يشارك كمنتج منفذ مع كل من مورغان أوساليفان، شيلا هوكين، جون ويبر من شركة “تيك 5 برودكشنز”، بالإضافة إلى شيري مارش، آلان غاسمر وجايمس فلين. وحاز فايكنغز منذ بث أول مواسمه في 2013 على 32 جائزة، وتم ترشيحه لـ 92 جائزة، منها 13 ترشيحاً لجوائز “إيمي”.

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